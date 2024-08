Ì¾Êª¤Ï½Üµû¤Çºî¤ëËÀ¼÷»Ê¡ª µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÎÁÄâ½Ð¿È¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÏÂ¿©¤Î¿·Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊµþÅÔ¡¦µÀ±à¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、二つ星老舗料亭出身の料理長が腕を振るう、京都・祇園の新店「祇園 静水香」が登場。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

祇園 静水香(京都・祇園)

2024年8月1日にオープンした「祇園 静水香」 写真:お店から

2024年8月1日、全国から集めた希少な日本酒と、厳選した素材で作る和食をかけ合わせたペアリングコースが味わえる「祇園 静水香(ぎおん しずか)」が祇園白川エリアにオープン。料理長は京都の老舗料亭であり『ミシュランガイド京都・大阪2024』で二つ星を獲得している「祇園丸山」で料理人を務めた澤田和巳氏。その後東京で料理長を務めたレストランでは3年連続で『ミシュランガイド東京』の一つ星を獲得。その後8年にわたり、海外の複数のラグジュアリーホテルにて料理長を歴任してきた実力者です。

「名物の棒鮨」現在提供中のネタはとろニシン 写真:お店から

18時に一斉スタートするディナーでは「名物の棒鮨」(使用する魚は季節によって変更)や「京おでん」などの料理とともに、古来より縁起の良い風習として執り行われてきた、三々九度の九献をテーマに9種類の日本酒をペアリング。「スタンダードペアリングコース」22,000円のほか「プレミアム日本酒を含むペアリングコース」26,400円では、幻の日本酒と名高い高木酒造の「十四代」などを含む希少な日本酒を合わせてくれます。

「京おでん」 写真:お店から

16時から18時まで、21時以降はバーとして営業。日本酒以外にもウイスキーやカクテルなど、好みのお酒をアラカルトで注文できるほか、21時以降はお酒の肴となる珠玉の一品料理が登場します。

お酒は「JAPAN CRAFT SAKE COMPANY」と共同してセレクト 写真:お店から

また、2階は貸切で利用できる完全予約制個室のお座敷があり、こちらでは京都ならではの芸舞妓さんを招いてのお座敷遊びも体験できます。

2階にある完全予約制個室のお座敷 写真:お店から

※価格はすべて税・サービス料込

<店舗情報>◆祇園 静水香住所 : 京都府京都市東山区清本町371-2TEL : 075-746-2442

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

The post 名物は旬魚で作る棒寿司! 京都の老舗料亭出身シェフによる和食の新店がオープン(京都・祇園) first appeared on 食べログマガジン.