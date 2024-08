アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介が24日、東京・代々木第一体育館にて開催されたTBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2024」(ラヴィット! ロック2024)に出演した。「LOVE IT! ROCK 2024」でCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」を披露したSnow Manの佐久間大介ら『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜9:55)は、お笑いコンビ・麒麟の川島明と田村真子TBSアナウンサーがMCを務め、“日本でいちばん明るい朝番組”をコンセプトに放送しているバラエティ番組。「LOVE IT! ROCK」は初開催の昨年に続き2回目の開催で、「『ラヴィット!』を支えてくれた視聴者の皆さんに贈る、“ラヴィット! ファミリー”による“ラヴィット! ファン”のための大感謝祭!」として行われた。観客は1万人。さらに配信で7万人が視聴した。

今回、Snow Manの佐久間大介と宮舘涼太が初参戦。オープニングで佐久間は「今年は“だてさく”が来ました!」と声を張り上げ、宮舘は「盛り上がっていけますか!?」と問いかけ観客が大歓声で応えると「これがやりたかったんです」とうれしそうに話した。佐久間は自身プロデュースによる、赤荻歩アナウンサー、コットン・きょん、アインシュタイン・稲田直樹とのラップユニット・ビリンビリンバンボンとして出演。Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」を披露した。佐久間の「噛まずに歌い切ることに挑戦したい」「噛んだり言葉を間違えたらビリビリイスやります」という話から、4人のうち誰かが少しでも噛んだら1万ボルトのスーパービリビリイスを受けることに。逆に4人が噛まずに歌い切ったら、“相方”の宮舘、南後杏子アナウンサー、西村真二、河井ゆずるがスーパービリビリイスを受けるというルールになった。4人は難易度の高い「Bling-Bang-Bang-Born」で見事なパフォーマンスを見せるも、きょんにミスがありスーパービリビリイスを体験することに。強烈な電流を食らうと4人とも倒れ込み、悶絶の表情を見せた。完璧とはならなかったものの、SNSでは4人のパフォーマンスに称賛の声が多数。「ビリンビリンバンボンかっこよすぎた」「ビリンビリンバンボン最高でした!」「佐久間くんのラップかっこよすぎ」「さっくんラップうますぎる」といったコメントが上がっていた。現在、「LOVE IT! ROCK 2024」特典映像付き配信チケットが販売中(9月7日まで)。(C)TBS