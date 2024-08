アイドルグループ・Snow Manの宮舘涼太が24日、東京・代々木第一体育館にて開催されたTBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2024」(ラヴィット! ロック2024)に出演した。「LOVE IT! ROCK 2024」で“おたま侍”に扮し殺陣を披露するSnow Manの宮舘涼太『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜9:55)は、お笑いコンビ・麒麟の川島明と田村真子TBSアナウンサーがMCを務め、“日本でいちばん明るい朝番組”をコンセプトに放送しているバラエティ番組。「LOVE IT! ROCK」は初開催の昨年に続き2回目の開催で、「『ラヴィット!』を支えてくれた視聴者の皆さんに贈る、“ラヴィット! ファミリー”による“ラヴィット! ファン”のための大感謝祭!」として行われた。観客は1万人。さらに配信で7万人が視聴した。

今回、Snow Manの佐久間大介と宮舘涼太が初参戦。オープニングで佐久間は「今年は“だてさく”が来ました!」と声を張り上げ、宮舘は「盛り上がっていけますか!?」と問いかけ観客が大歓声で応えると「これがやりたかったんです」とうれしそうに話した。宮舘が担当している料理コーナー「舘様クッキング」のステージでは、和装姿の宮舘が「おたま侍、見参!」と登場。おたまとフライパンを手に華麗な殺陣を披露した。その後、「マツケンサンバII」をダンス。振りをレクチャーして観客も一緒に踊ると、会場は一体感に包まれた。最後は「皆さん召し上がれ」と締めくくった宮舘。アインシュタインの河井ゆずるから「あなたはいったい何をしてるの?」とツッコまれると、「盛り上がりましたね」と満足そうな表情を見せ、「Snow Manのライブの2曲分ぐらい汗かいています」と話していた。現在、「LOVE IT! ROCK 2024」特典映像付き配信チケットが販売中(9月7日まで)。(C)TBS