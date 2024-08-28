U18高校日本代表VS大学代表の先発メンバー発表 U18新4番に石塚を抜てき、大学4番は渡部
◇侍ジャパンU18壮行試合 高校日本代表―大学日本代表（2024年8月28日 ほっともっと神戸）
「第13回BFA U18アジア選手権」に出場するU18高校日本代表が大学日本代表と行う壮行試合（ほっともっとフィールド神戸）の先発メンバーが発表された。
高校日本代表は、過去2試合の練習試合で固定していた打順を変更。5番での先発出場が続いていた石塚裕惺（3年＝花咲徳栄）が4番に昇格。2番だった高山裕次郎（3年＝健大高崎）が3番に変更された。
大学日本代表は、3番に西川史礁（4年＝青学大）、4番に渡部聖弥（4年＝大商大）と今秋ドラフト候補に挙がる強打者を中軸に並べた。
以下は先発メンバー。
＜先行・大学代表＞
1（中）飯山志夢（4年＝立大）
2（一）松下歩叶（3年＝法大）
3（左）西川史礁（4年＝青学大）
4（DH）渡部聖弥（4年＝大商大）
5（三）柳舘憲吾（4年＝国学院大）
6（右）吉納翼（4年＝早大）
7（二）繁永晟（3年＝中大）
8（捕）印出太一（4年＝早大）
9（遊）山県秀（4年＝早大）
投手・中村優斗（愛知工大）
＜後攻・高校代表＞
1（右）境亮陽（3年＝大阪桐蔭）
2（一）宇野真仁朗（3年＝早実）
3（二）高山裕次郎（3年＝健大高崎）
4（遊）石塚裕惺（3年＝花咲徳栄）
5（三）花田悠月（3年＝智弁和歌山）
6（左）徳丸快晴（3年＝大阪桐蔭）
7（DH）桜井椿稀（3年＝鶴岡東）
8（捕）熊谷俊乃介（3年＝関東第一）
9（中）浜本遥大（3年＝広陵）