富士急ハイランドにあるシアターライドアトラクション「富士飛行社」に2023年より登場し人気を博した大迫力ライドアトラクション「進撃の巨人 THE RIDE -ウォール・マリア最終奪還作戦-」

ウォール・マリア最終奪還作戦に続いて、『進撃の巨人』の圧倒的な世界感をリアルフルCGで体感できる「進撃の巨人 THE RIDE -レベリオの決戦-」がオープンします!

富士急ハイランド「富士飛行社」シアターライドアトラクション「進撃の巨人 THE RIDE -レベリオの決戦-」

開業日:2024年9月17日(火)

定員:最大40名

体験時間:約8分

利用制限:4歳以上

身長制限:110cm未満は乗車不可

料金:2,000円(税込)※フリーパス利用可

富士急ハイランドにあるシアターライドアトラクション「富士飛行社」に「進撃の巨人 THE RIDE -レベリオの決戦-」がオープン!

『進撃の巨人』に登場する戦士たちと共に、巨人と闘いながらレべリオ収容区の夜空を縦横無尽に駆け巡るフライトシミュレーションライドです。

ゲストは調査兵団の新兵として「リヴァイ」や「ミカサ・アッカーマン」「ジャン・キルシュタイン」と共に、強力な巨人5体と交戦中の「エレン・イェーガー」を援護する作戦に加わります。

素早い空中移動が可能な立体機動装置や対巨人兵器の雷槍を駆使して“獣”や“顎”、“車力”などの巨人たちに立ち向かい、手に汗握るレベリオ収容区での激闘を、調査兵団の一員となって体験することができるアトラクションです。

また、アトラクション映像は日本初公開となるリアルフルCGで制作され、その圧倒的な世界観が、ゲストの足元まで包み込む直径20mの半球体型巨大スクリーンに映し出されます。

目の前に広がる大迫力の映像、上下・前後・左右に激しく動くライド、身体に響き渡るダイナミックな音響など全てが連動。

『進撃の巨人』の世界に入り込んだかのような究極の没入感と臨場感が味わえます!

「進撃の巨人×富士飛行社」新オリジナルグッズが発売決定

リアルフルCGによって制作されたビジュアルを使用した、進撃ファン必見のオリジナルグッズを多数展開予定。

グッズの詳細は後日「進撃の巨人 THE RIDE -レベリオの決戦-」特設サイトにて配信されます。

シアターライドアトラクション「富士飛行社」とは

座席を包み込むような半球体構造となった直径20メートルの巨大スクリーンを使ったシアターライドアトラクション「富士飛行社」

飛行訓練にも使われる精密な動きをする座席が映像と連動することで、スケール感あふれる映像が楽しめる全天候型のアトラクションです。

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonで描かれた激闘が、リアルフルCGで体感できるシアターライドアトラクション。

富士急ハイランドのシアターライドアトラクション「富士飛行社」に2024年9月17日よりオープンする「進撃の巨人 THE RIDE -レベリオの決戦-」の紹介でした!

※『富士飛行社-富士遊覧飛行-』と時間帯を分けての上映となります。上映時間については後日公式サイトにて案内されます

※「進撃の巨人 THE RIDE 〜ウォール・マリア最終奪還作戦〜」は2024年8月31日をもって、上映を終了となります

