ミスマガジン2024 グランプリは大阪府出身の葉月くれあさん
ミスマガジン2024の受賞者が8月28日に発表され、葉月くれあさんがグランプリに決定。また、ミスヤングマガジンには山本杏さん、ミス週刊少年マガジンには花城奈央さん、読者特別賞には尾茂井奏良さん、審査員特別賞には大西陽羽さんと古田彩仁さんが選ばれました。
グランプリの葉月さんには賞金100万円＆ヤングマガジン表紙レギュラー＆ソロ写真集発売確約という3大特典が与えられました。9月2日発売のヤングマガジン40号には、ミスマガジン2024受賞メンバーの初表紙・初グラビアが掲載されます。
■ミスマガジン2024 グランプリ
氏名：葉月 くれあ（はづき くれあ）
事務所：スターダストプロモーション
生年月日：2003年11月19日
サイズ：T153 B84･W59･H82
出身地：大阪府
■ミスマガジン2024 ミスヤングマガジン
氏名：山本 杏（やまもと あん）
事務所：VINEYARD
生年月日：2006年5月16日
サイズ：T156 B82･W59･H82
出身地：神奈川県
■ミスマガジン2024 ミス週刊少年マガジン
氏名：花城 奈央（はなしろ なお）
事務所：Nexstreet
生年月日：2004年12月7日
サイズ：T165 B80･W61･H88
出身地：沖縄県
■ミスマガジン2024 読者特別賞
氏名：尾茂井 奏良（おもい そら）
事務所：プラチナムプロダクション
生年月日：2009年3月6日
サイズ：T157 B83･W63･H92
出身地：広島県
■ミスマガジン2024 審査員特別賞
氏名：大西 陽羽（おおにし あきは）
事務所：SGMedia
生年月日：2004年12月13日
サイズ：T162 B71･W59･H82
出身地：石川県
■ミスマガジン2024 審査員特別賞
氏名：古田 彩仁（ふるた あやみ）
事務所：オフィスノアール
生年月日：2007年6月29日
サイズ：T160 B75･W57･H85
出身地：福岡県
ミスマガジンは1982年にスタートしたグラビアアイドルのコンテスト。女優やタレントの登竜門ともいわれ、近年では沢口愛華さんや豊田ルナさん、菊地姫奈さんらが受賞しています。