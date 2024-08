DURDN(ダーダン)が、今年4月に“1日”をテーマに早朝~朝~昼~夕方~夜~深夜とそれぞれの時間帯をモチーフに1曲ずつ制作したコンセプチュアルなEP作品『Komorebi』を発表。そして本日・8月28日(水)、今年6月21日に恵比寿リキッドルームで行われたワンマン公演『DURDN Live Tour 2024 "Komorebi"』で収録された音源で構成した『Komorebi』ライブ・テイクとなる『Live Tour 2024 "Komorebi" at LIQUIDROOM』を配信リリースした。

『Live Tour 2024 "Komorebi" at LIQUIDROOM』

また、このリリースに併せて、本日20時には収録されている楽曲「PRIDE」のライブ映像も公開される。これまでに『Komorebi』の収録曲である「Alarm」「Palm」と2曲が公開されており、「PRIDE」はその第三弾。さらに来週9月4日にはライブ映像公開の締めくくりとしてライブでも定番となっているソウルチューン「Runner’s High」の公開も予定されている。

そして新たにDURDNのライブツアーも解禁。今年11月から来年1月にかけて『DURDN Live Tour 2024-2025 GET ON THE BOAT』と題した全国ツアーの開催が決定した。彼らのキャリア上、初となる5都市をめぐるこの公演は、これまでにワンマンライブを行った東京、大阪、名古屋に加えて、福岡と高松では初のワンマンライブとなる。11月15日の福岡BEAT STATIONを皮切りに、ファイナル公演は1月17日に渋谷のSpotify O-EAST。チケットは本日20時から9月16日までオフィシャル先行受付が行われる。

『DURDN Live Tour 2024-2025 GET ON THE BOAT』

DURDNは、初の自主企画イベントとなる『DURDN presents. "Knot vol.1"』の開催を9月12日に東京キネマ倶楽部で控えている。彼らが敬愛するアーティストを迎えたスリーマン形式での対バンとなり、Billyrromとtonunが顔を揃えている。なお、チケットは一般発売中。