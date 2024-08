TBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2024」(ラヴィット! ロック2024)が24日、東京・代々木第一体育館で開催された。「LOVE IT! ROCK 2024」の模様『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜9:55)は、お笑いコンビ・麒麟の川島明と田村真子TBSアナウンサーがMCを務め、“日本でいちばん明るい朝番組”をコンセプトに放送しているバラエティ番組。「LOVE IT! ROCK」は初開催の昨年に続き2回目の開催で、「『ラヴィット!』を支えてくれた視聴者の皆さんに贈る、“ラヴィット! ファミリー”による“ラヴィット! ファン”のための大感謝祭!」として行われた。観客は1万人。さらに配信で7万人が視聴した。

青木マッチョが缶を斜めに立てる技を一発で決め、サンボマスターが番組のテーマソング「ヒューマニティ!」を熱唱して幕を開けた今回の「LOVE IT! ROCK」。月曜合唱団、ヒヤシンス、赤坂サイファ―、ファーストラバーズなどが渾身のパフォーマンスを披露し、トリはおだみょんが務めた。MCの川島と田村アナも歌声を披露。川島は「LOVE IT BOYZ」のボーカルとして熱唱し、会場を盛り上げた。○川島明「つらいことがあったら『ラヴィット!』をつけてください」川島は「昨年もこんな景色が見られるとは僕は本当に思っていませんでした。一人ひとり皆さんのおかげです。本当にありがとうございます」と『ラヴィット!』ファンに感謝。これまでの放送で「忘れられない回」として、Jアラートの影響で番組が始められず、8時40分頃からスタートした回を挙げ、スタッフから「(放送は)無理かもしれないから楽屋に戻ってください」と言われるも誰も戻らなかったと当時の状況を話した。そして、「演者だけでなくスタッフさんも全員誰も帰らない。みんなでニュースを見ながらいつ解除されるんだろうと。『ラヴィット!』がやりたくてみんな残っていました。そしてJアラートが解除され、『ラヴィット!』がスタートしました。Jアラートが解除されて10分後、『ラヴィット!』はマグロの解体ショーをやっていました。全員が腹から声を出して『わっしょい! わっしょい!』と。不安な空気を吹き飛ばすように大きい声を出しました」と振り返った。この放送に対して「もしかしたら炎上するんじゃないかな」という思いもあったという川島だが、視聴者から「本当にありがとう」「子供たちもめちゃくちゃ怖がっていたけど『ラヴィット!』やっているから大丈夫だと思えました」といったメッセージが届いたと言い、「皆さんにお伝えしたいのは、『ラヴィット!』やっていたら大丈夫です。これからつらいこと、不安なこと、いろいろあると思います。『ラヴィット!』を代表して言わせていただきます、絶対大丈夫です」と力強く語った。さらに川島は「この先つらいことがあって、ニュースを見たときに不安すぎる内容とかがあっても、TBSをつけてください。きっと『ラヴィット!』は利きポテトチップスとかやってます。誰かがビリビリ食らっています。つらいことがあったら『ラヴィット!』をつけてください。そして万が一、『ラヴィット!』が緊急ニュースで中止になってしまっても、ニュースの横のスタジオで我々はいつでもスタンバイしています。ヘルメットをつけてでも皆さんに笑いを届けようと頑張っています。だから『ラヴィット!』があれば大丈夫です」と語りかけ、川島の言葉に観客から大きな拍手が起こり、涙する人の姿も見られた。本編最後は「明日があるさ」を全員で合唱。アンコールはサンボマスターが熱いパフォーマンスを届け、最後の「ロックンロール イズ ノットデッド」では、全員で「ラヴィット! ロック イズ ノットデッド」と叫んでイベントを締めくくった。○SNSで感動&感謝の声が続出「ラヴィットは心の支え」「毎朝ありがとう」SNSでも「川島さんの言葉に号泣」「最後の川島さんの挨拶に、とても救われた気がしました」「最後の川島さんの言葉に感動で泣いてしまいました」「ラヴィット!がやっていたら大丈夫。ほんまにその一言に救われる」「ラヴィットがやっていたら大丈夫、魔法みたいな言葉だよ」などと感動の声が続出した。番組公式サイトでは、イベント後に「どんな時でも『ラヴィットがあれば大丈夫』そう思ってもらえるように。そして いつまでも『しんどい人の支えになれる番組』であるように。これからも一生懸命に頑張ります」とスタッフの思いも発信された。2021年3月29日に情報番組『グッとラック!』の後番組としてスタートした同番組。他局では情報番組が放送される中、バラエティ番組としてブレずに笑いを届け続けている。SNSでは「この番組を心のセーフティネットにしてる視聴者は大勢いる」「番組に救われることってあるんだなと…いつからだかラヴィットは心の支えになってます」「毎朝にラヴィットがあって本当に救われています。ありがとうございます」「ラヴィットやってれば大丈夫だなってほんと思う 毎朝ありがとうございます!」といったコメントも見られ、多くの視聴者の心の支えになっている。現在、「LOVE IT! ROCK 2024」特典映像付き配信チケットが販売中(9月7日まで)。(C)TBS