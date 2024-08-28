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気象台は、午後4時36分に、大雨警報（土砂災害）を串間市、高原町、西米良村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・串間市、高原町、西米良村に発表

宮崎県では、土砂災害に警戒してください。南部平野部、南部山沿いでは、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。南部平野部、北部平野部では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宮崎市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃

□洪水警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□波浪警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　8m

■都城市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm

■延岡市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日未明から29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日夕方

□波浪警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　8m

■日南市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃

□波浪警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　9m

■小林市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃

□洪水警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■日向市
□波浪警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　8m

■串間市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜遅くから29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日未明から29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm

□波浪警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　9m

■西都市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃

■三股町
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃

■高原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜遅くから29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日夜遅く

■国富町
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日明け方

□洪水警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■綾町
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　29日明け方

□洪水警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■高鍋町
□波浪警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　8m

■新富町
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　29日未明

□波浪警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　8m

■西米良村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜遅くから29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　28日夜遅く

■川南町
□波浪警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　8m

■都農町
□波浪警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　8m

■門川町
□波浪警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　予想最大波高　8m