【大雨警報】宮崎県・串間市、高原町、西米良村に発表
気象台は、午後4時36分に、大雨警報（土砂災害）を串間市、高原町、西米良村に発表しました。
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宮崎県では、土砂災害に警戒してください。南部平野部、南部山沿いでは、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。南部平野部、北部平野部では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮崎市
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□波浪警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 8m
■都城市
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
■延岡市
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日未明から29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日夕方
□波浪警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 8m
■日南市
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
□波浪警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 9m
■小林市
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
□洪水警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■日向市
□波浪警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 8m
■串間市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜遅くから29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日未明から29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
□波浪警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 9m
■西都市
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
■三股町
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
■高原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜遅くから29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日夜遅く
■国富町
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日明け方
□洪水警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■綾町
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 29日明け方
□洪水警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■高鍋町
□波浪警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 8m
■新富町
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 29日未明
□波浪警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 8m
■西米良村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜遅くから29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 28日夜遅く
■川南町
□波浪警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 8m
■都農町
□波浪警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 8m
■門川町
□波浪警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
予想最大波高 8m