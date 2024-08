TBSの南波雅俊アナウンサーが24日、東京・代々木第一体育館にて開催されたTBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2024」(ラヴィット! ロック2024)に出演し、B'zメドレーを披露した。「LOVE IT! ROCK 2024」に出演した南波雅俊アナウンサーB'zの大ファンで、『ラヴィット!』でも昨年の「LOVE IT! ROCK」でもB'zの楽曲を熱唱してきた南波アナ。これまで『ラヴィット!』でB'zを歌った回数は275回にもなるという。

この日のステージは、総額300万円をかけて緑のレーザーや炎など南波アナの理想とするライブ演出をすべて実現。『ラヴィット!』のスタジオからダッシュで会場に駆けつけるという演出のVTRが流れた後、ステージ中央から飛び上がって登場した南波アナは、炎が燃え上がる演出の中で「LOVE PHANTOM」を熱唱した。「代々木体育館盛り上がってますかー!?」「もっと騒ぎたいだろ! 声聞かしてくれ! もっとー! もっとー! ギリギリまで叫んでくれー!」と盛り上げた後、おなじみのヒョウ柄のTシャツに短パンという姿になって「ギリギリchop」を披露。3曲目の「ultra soul」では観客の間も通って熱い歌声を届けた。魂の熱唱で観客1万人を魅了した南波アナは、「超気持ちよかったぜ!」「ありがとう!」と叫んでご満悦の様子でステージを後に。MCの麒麟・川島明らも「すごい」「大暴れ」と圧倒された様子だった。『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜9:55)は、お笑いコンビ・麒麟の川島明と田村真子TBSアナウンサーがMCを務め、“日本でいちばん明るい朝番組”をコンセプトに放送しているバラエティ番組。「LOVE IT! ROCK」は初開催の昨年に続き2回目の開催で、「『ラヴィット!』を支えてくれた視聴者の皆さんに贈る、“ラヴィット! ファミリー”による“ラヴィット! ファン”のための大感謝祭!」として行われた。観客は1万人。さらに配信で7万人が視聴した。現在、特典映像付き配信チケットが販売中(9月7日まで)。(C)TBS