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気象台は、午後4時20分に、高潮特別警報を阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を鹿屋市、三島村、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町に発表しました。

【警戒エリアを確認】【高潮特別警報】鹿児島県・阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表　大災害に厳重警戒＜警戒レベル4相当＞

【特別警報（暴風、波浪、高潮）】薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に特別警報を発表しています。暴風や高波、高潮に最大級の警戒をしてください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・鹿児島湾
　最大風速　40m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■鹿屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・陸上
　最大風速　35m/s
・鹿児島湾
　最大風速　40m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■枕崎市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　10m

■阿久根市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・八代海
　最大風速　40m/s
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
・八代海
　予想最大波高　2.5m
・外海
　予想最大波高　10m

□高潮特別警報【発表】
　29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日15時頃
・外海側
　最高潮位　2.6m

■出水市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・八代海
　最大風速　40m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■指宿市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　10m

■西之表市
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風特別警報
　29日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃
　風向　南
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夕方
　予想最大波高　11m

■垂水市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・陸上
　最大風速　35m/s
・鹿児島湾
　最大風速　40m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■薩摩川内市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　10m

□高潮特別警報【発表】
　29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日15時頃
　予想最高潮位　2.4m

■薩摩川内市甑島
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　10m

■日置市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　10m

■曽於市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
　最大風速　35m/s

■霧島市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・鹿児島湾
　最大風速　40m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■いちき串木野市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　10m

□高潮特別警報【発表】
　29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日15時頃
　予想最高潮位　2.4m

■南さつま市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　10m

■志布志市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　35m/s
・海上
　最大風速　45m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■南九州市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　10m

■伊佐市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
　最大風速　40m/s

■姶良市
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・鹿児島湾
　最大風速　40m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■三島村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風特別警報
　29日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃
　風向　南
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夕方
　予想最大波高　11m

■さつま町
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
　最大風速　40m/s

■長島町
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　40m/s
・八代海
　最大風速　40m/s
・外海
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
・八代海
　予想最大波高　2.5m
・外海
　予想最大波高　10m

□高潮特別警報【発表】
　29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日15時頃
・八代海側
　最高潮位　2.4m
・外海側
　最高潮位　2.7m

■湧水町
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
　最大風速　40m/s

■大崎町
□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　35m/s
・海上
　最大風速　45m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■東串良町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　35m/s
・外海
　最大風速　45m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■錦江町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日未明
　風向　東
・陸上
　最大風速　35m/s
・鹿児島湾
　最大風速　40m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　2.5m

■南大隅町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　35m/s
・外海
　最大風速　45m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■肝付町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　29日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　35m/s
・外海
　最大風速　45m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夜遅く
　予想最大波高　9m

■中種子町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日夜遅く

□暴風特別警報
　29日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃
　風向　南
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夕方
　予想最大波高　11m

■南種子町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃

□暴風特別警報
　29日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃
　風向　南
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夕方
　予想最大波高　11m

■屋久島町
□大雨警報
・土砂災害
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　29日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃

□洪水警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

□暴風特別警報
　29日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　28日夜のはじめ頃
　風向　南
・陸上
　最大風速　50m/s
・海上
　最大風速　50m/s
□波浪特別警報
　29日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　28日夕方
　予想最大波高　11m
 