【高潮特別警報】鹿児島県・阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表 大災害に厳重警戒＜警戒レベル4相当＞
気象台は、午後4時20分に、高潮特別警報を阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を鹿屋市、三島村、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町に発表しました。
【警戒エリアを確認】【高潮特別警報】鹿児島県・阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表 大災害に厳重警戒＜警戒レベル4相当＞
【特別警報（暴風、波浪、高潮）】薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に特別警報を発表しています。暴風や高波、高潮に最大級の警戒をしてください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・鹿児島湾
最大風速 40m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■鹿屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
風向 東
・陸上
最大風速 35m/s
・鹿児島湾
最大風速 40m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■枕崎市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 10m
■阿久根市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・八代海
最大風速 40m/s
・外海
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
・八代海
予想最大波高 2.5m
・外海
予想最大波高 10m
□高潮特別警報【発表】
29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日15時頃
・外海側
最高潮位 2.6m
■出水市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・八代海
最大風速 40m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■指宿市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 10m
■西之表市
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風特別警報
29日昼前にかけて警戒
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
風向 南
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夕方
予想最大波高 11m
■垂水市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
風向 東
・陸上
最大風速 35m/s
・鹿児島湾
最大風速 40m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■薩摩川内市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・外海
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 10m
□高潮特別警報【発表】
29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日15時頃
予想最高潮位 2.4m
■薩摩川内市甑島
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 10m
■日置市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・外海
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 10m
■曽於市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
最大風速 35m/s
■霧島市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・鹿児島湾
最大風速 40m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■いちき串木野市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・外海
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 10m
□高潮特別警報【発表】
29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日15時頃
予想最高潮位 2.4m
■南さつま市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 10m
■志布志市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 35m/s
・海上
最大風速 45m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■南九州市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 10m
■伊佐市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
最大風速 40m/s
■姶良市
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・鹿児島湾
最大風速 40m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■三島村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風特別警報
29日昼前にかけて警戒
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
風向 南
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夕方
予想最大波高 11m
■さつま町
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
最大風速 40m/s
■長島町
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 40m/s
・八代海
最大風速 40m/s
・外海
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
・八代海
予想最大波高 2.5m
・外海
予想最大波高 10m
□高潮特別警報【発表】
29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日15時頃
・八代海側
最高潮位 2.4m
・外海側
最高潮位 2.7m
■湧水町
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
最大風速 40m/s
■大崎町
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 35m/s
・海上
最大風速 45m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■東串良町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 35m/s
・外海
最大風速 45m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■錦江町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日未明
風向 東
・陸上
最大風速 35m/s
・鹿児島湾
最大風速 40m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 2.5m
■南大隅町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 35m/s
・外海
最大風速 45m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■肝付町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 29日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 35m/s
・外海
最大風速 45m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夜遅く
予想最大波高 9m
■中種子町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日夜遅く
□暴風特別警報
29日昼前にかけて警戒
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
風向 南
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夕方
予想最大波高 11m
■南種子町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
□暴風特別警報
29日昼前にかけて警戒
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
風向 南
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夕方
予想最大波高 11m
■屋久島町
□大雨警報
・土砂災害
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
29日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
□洪水警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風特別警報
29日昼前にかけて警戒
ピーク時間 28日夜のはじめ頃
風向 南
・陸上
最大風速 50m/s
・海上
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
29日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 28日夕方
予想最大波高 11m