気象台は、午後4時20分に、高潮特別警報を阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を鹿屋市、三島村、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町に発表しました。

【警戒エリアを確認】【高潮特別警報】鹿児島県・阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表 大災害に厳重警戒＜警戒レベル4相当＞

【特別警報（暴風、波浪、高潮）】薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に特別警報を発表しています。暴風や高波、高潮に最大級の警戒をしてください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■鹿屋市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 35m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■枕崎市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 10m



■阿久根市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・八代海

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

・八代海

予想最大波高 2.5m

・外海

予想最大波高 10m



□高潮特別警報【発表】

29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日15時頃

・外海側

最高潮位 2.6m



■出水市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・八代海

最大風速 40m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■指宿市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 10m



■西之表市

□大雨警報

・土砂災害

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風特別警報

29日昼前にかけて警戒

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 南

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夕方

予想最大波高 11m



■垂水市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 35m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■薩摩川内市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 10m



□高潮特別警報【発表】

29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日15時頃

予想最高潮位 2.4m



■薩摩川内市甑島

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 10m



■日置市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 10m



■曽於市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

最大風速 35m/s



■霧島市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■いちき串木野市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 10m



□高潮特別警報【発表】

29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日15時頃

予想最高潮位 2.4m



■南さつま市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 10m



■志布志市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 35m/s

・海上

最大風速 45m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■南九州市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 10m



■伊佐市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

最大風速 40m/s



■姶良市

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■三島村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風特別警報

29日昼前にかけて警戒

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 南

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夕方

予想最大波高 11m



■さつま町

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

最大風速 40m/s



■長島町

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 40m/s

・八代海

最大風速 40m/s

・外海

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

・八代海

予想最大波高 2.5m

・外海

予想最大波高 10m



□高潮特別警報【発表】

29日15時頃から29日18時頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日15時頃

・八代海側

最高潮位 2.4m

・外海側

最高潮位 2.7m



■湧水町

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

最大風速 40m/s



■大崎町

□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 35m/s

・海上

最大風速 45m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■東串良町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 35m/s

・外海

最大風速 45m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■錦江町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日未明

風向 東

・陸上

最大風速 35m/s

・鹿児島湾

最大風速 40m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 2.5m



■南大隅町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 35m/s

・外海

最大風速 45m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■肝付町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 29日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 35m/s

・外海

最大風速 45m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夜遅く

予想最大波高 9m



■中種子町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水



1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 28日夜遅く



□暴風特別警報

29日昼前にかけて警戒

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 南

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夕方

予想最大波高 11m



■南種子町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水



1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 28日夜のはじめ頃



□暴風特別警報

29日昼前にかけて警戒

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 南

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s



□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夕方

予想最大波高 11m



■屋久島町

□大雨警報

・土砂災害

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

29日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 28日夜のはじめ頃



□洪水警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風特別警報

29日昼前にかけて警戒

ピーク時間 28日夜のはじめ頃

風向 南

・陸上

最大風速 50m/s

・海上

最大風速 50m/s

□波浪特別警報

29日夕方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 28日夕方

予想最大波高 11m

