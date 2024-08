ごはん1杯無料で佃煮の試食が食べ放題！平松食品「青空フードマルシェ」

平松食品は、「青空フードマルシェ」を2024年9月14日(土)に開催します。

平松食品「青空フードマルシェ」

■青空フードマルシェ 開催場所、時間詳細について

開催場所 :平松食品、美食倶楽部

所在地 :〒441-0155 愛知県豊橋市梅藪町字折地2-1

連絡先TEL:0532-31-0301

時間 :9時〜11時(イベント以外の時間も通常通り営業)

「青空フードマルシェ」は毎月第2土曜日、9時から11時に開催している野外イベントです。

このイベントでは、ごはん1杯のふるまい、佃煮の試食食べ放題、佃煮の詰め放題、当日に製造した出来立ての佃煮の量り売りを行います。

地域の企業も複数社参加し、豊川産きくらげの販売を始めとした農産品や水産加工品の販売、福祉施設の子達の作るキッチンカーでの美味しい料理も楽しめます。

本イベントは、昨今の物価高の影響により学校給食で佃煮を食べる機会が減少し、日本の食文化である佃煮を食べる場が年々少なくなっている現状を受け、幅広い世代にその美味しさを体感していただくために、月に1度開催しています。

