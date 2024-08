高速道路が定額で乗り放題！NEXCO東日本北海道支社「北海道観光ETCはじめてパス」

NEXCO東日本北海道支社は、対象期間中にETC車載器を搭載しセットアップした方限定で北海道内の高速道路が定額で乗り放題となるドラ割「北海道観光ETCはじめてパス」を、8月20日(火)より販売中です。

NEXCO東日本北海道支社は、対象期間中にETC車載器を搭載しセットアップした方限定で北海道内の高速道路が定額で乗り放題となるドラ割「北海道観光ETCはじめてパス」を、8月20日(火)より販売中!

通常の「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす(A期間)」では、普通車4日間10,700円のところ、本プランでは7,700円、軽自動車等4日間8,100円のところ6,200円で高速道路を利用できる大変おトクなプランです。

1. 商品概要

<商品名>

ドラ割「北海道観光ETCはじめてパス」

<価格>

普通車 7,700円/4日間

軽自動車 6,200円/4日間

<対象車種>

普通車・軽自動車等(二輪含む)

<車載器搭載対象期間>

令和6年8月1日(木)〜令和6年11月30日(土)

※上記期間中にETC車載器を搭載し、正しくセットアップが完了していることが条件となっています

<割引適用条件と注意事>

1. 上記車載器搭載対象期間内にETC車載器を搭載し

正しくセットアップした車両限定の割引です。

2. お申し込みいただいた後に、登録した車両で高速道路をETC走行すると、

自動的に割引が適用となります。

3. お申し込みされた利用期間内に、本プランが適用となる走行がある場合は、

本商品の料金が請求されますのでご注意ください。

<申込方法>

1. 上記割引適用条件と注意事項をご確認いただき、

ETC車載器を搭載&正しくセットアップをしてください。

2. セットアップ完了日以降に同社HP「ドラぷら」から申し込みをお願いします。

【必要事項】

車種、氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号及び有効期限、

ETC車載器管理番号及び車両番号

3. 必ず申し込み完了メールの受信を確認してください。

4. 利用開始日に、申し込みした車両とETCカードで高速道路を

利用いただき、北海道でのドライブを楽しめます。

<対象エリア>

北海道内すべての高速道路

<利用期間>

利用可能期間 :令和6年10月1日(火)〜令和6年12月3日(火)

最終利用開始日:令和6年11月30日(土)

<注意事項>

利用期間中の通行料金の合計が本プランの料金に満たない場合でも、

プラン料金の返金は行いません。

2. 北海道観光を楽しむための利用特典

(1) 道内約150か所以上の施設での利用特典

既に販売中のドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」と同じく北海道内各地の事業者協力のもと、高速道路を降りて立ち寄りたくなる利用者限定の特典が用意。

1 シーニックバイウェイ北海道の各ルートにある施設で日帰り入浴割引などのサービス

2 対象の道内宿泊施設・周辺施設で特別プランを用意

3 アウトレットを含む道内商業施設で割引などのサービス

4 道外就航フェリー・対象遊覧船・離島航路フェリーに割引価格でのご乗船などのサービス

5 道内の飲食店等で嬉しいサービスが受けられる地域寄り道特典

※特典施設と利用条件は、専用ページを確認してください。

※特典施設は変更となる場合があります。

(2) 北海道スマホスタンプラリーとの連携

本プランを利用いただき「北海道スマホスタンプラリー」で道内高速道路のSAPAスタンプ3つ以上集めた方に抽選で「NEXCO東日本オリジナルグッズ」が当たります。

3. その他のお知らせ

令和6年8月9日(金)から「NEXCO東日本管内車載器購入助成キャンペーン2024」を実施中です。

