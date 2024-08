秋の味覚を使用した常温保存可能なラスク！CAFE OHZAN「新商品5種」

CAFE OHZANが、期間限定の新商品を2024年8月28日(水)より販売中です。

CAFE OHZAN「新商品5種」

CAFE OHZANが、期間限定の新商品を2024年8月28日(水)より販売中!

「スティックラスク オートンヌ」

CAFE OHZANが毎年夏に発売している期間限定の商品、アイシングシリーズ。

気温の上がる季節でも、常温保管ができるラスクです。

そのアイシングシリーズに、2024年初めて“秋のアイシングラスク”が登場!

蜜芋やモンブランなど、秋の味覚を使用したラスクです。

常温保管が可能。

晩夏、初秋の手土産に最適

味は全部で5種類。

・蜜いも&ラム

・キャラメル&カルヴァドス

・カスタード&メープル

・モンブラン&ラム

・シャインマスカット&チーズ

秋らしい味わいの5種類

トッピングはドライりんごや栗の甘露煮、サツマイモチップスを使用。

香り付けにはラム酒やカルヴァドス酒を合わせました。

柔らかな秋の甘みに果実酒の華やかさを加えた、満足感のある味わいです。

おすすめはシャインマスカット&チーズ。

アクセントとしてブラックペッパーを載せました。

甘くまろやかな風味の奥に感じる、ピリッとした少しの辛み。

大人のためにあるような、クセになる味です!

パッケージもこの製品に合わせた新しいもの。

秋らしく、背景色はプラム色。

中央のロゴ周りにはライラックカラーを合わせて、すっきりとしたおしゃれなイメージにしています。

3本入から最大20本入までの展開

1か月ほどで販売終了する予定の、今しか味わえない限定品です。

※ラム酒やカルヴァドス酒の香料を使用しています。

本製品に含まれるアルコール度数は1%以下ですが、お子様や妊娠中の方、車を運転される方はお控え下さい。

※アイシングクリーム

砂糖(粉糖)と卵白を使って作ったクリームのことです。

CAFE OHZANでは、きめ細かなお砂糖に卵白や濃縮フルーツ果汁などを混ぜ合わせたオリジナルのアイシングを使用しています。

商品名 : スティックラスク オートンヌ

価格 : 3本入897円・5本入1,404円・10本入2,592円・

15本入3,726円・20本入4,860円(すべて税込価格)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2024年8月28日(水)

販売URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

※3本入のみ、パッケージの色味が異なります。

■販売店情報

・日本橋三越店

お問い合わせ:03-3274-8230

・銀座三越店

お問い合わせ:03-3535-1817

・東武池袋店

お問い合わせ:03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ:03-6805-7341

・公式オンラインストア

お問い合わせ:0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■一部商品取扱店

※商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問い合わせください。

・羽田空港(第1ターミナル/3か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ:03-5757-8127

2F出発ロビー2 PIER1

お問い合わせ:03-5757-8131

2F出発ロビー23 PIER4

お問い合わせ:03-5757-8134

・羽田空港(第2ターミナル/1か所)

2F国内線出発ロビー25 SMILETOKYO

お問い合わせ:03-6428-8725

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

■一部商品取扱店(期間限定)

※記載の日付は催事予定期間です。

商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

・東京駅 グランドキヨスク東京

八重洲中央口コンコース(7月23日〜終了日未定)

・ながの東急百貨店(9月4日〜9月10日)

