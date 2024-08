最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流や、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流など様々なポップ・カルチャーが集まる祭典です。

2024年12月6日から8日までの3日間、幕張メッセにて「東京コミックコンベンション 2024(東京コミコン2024)」として開催。

「東京コミコン2024」の来日セレブとして、モリーナ・バッカリン氏とベン・マッケンジー氏が来場されます!

「東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024」来日セレブ モリーナ・バッカリン/ベン・マッケンジー

開催期間:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)

スケジュール:

・2024年12月6日(金)11:00〜19:00

・2024年12月7日(土)10:00〜19:00

・2024年12月8日(日)10:00〜18:00

※開催時間は変更となる可能性があります

会場:幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)1ホール〜5ホール ※ホールは変更となる可能性があります

主催:株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

2023年12月に幕張メッセで開催され、コミコン史上最多となる85,000人以上のファンが来場した「東京コミコン2023」

2024年5月に大阪で開催された「大阪コミコン2024」は、大阪開催としては前回を上回る来場者数となる61,828人を記録しました。

年々人気・認知度が高まっている「東京コミコン」と「大阪コミコン」

ポップ・カルチャーの祭典として熱狂と感動を届けている「東京コミコン」が、2024年も千葉・幕張メッセで開催されます。

記念すべき第1弾の来日セレブとして、セバスチャン・スタン氏とジェイソン・モモア氏の来日が発表され、大きな期待と注目が集まっている「東京コミコン2024」

さらなるゲストとして、モリーナ・バッカリン氏、ベン・マッケンジー氏の来日が決定しました!

両名共に「東京コミコン2024」の期間中全ての日程で来場し、当日は会場にて写真撮影会およびサイン会等も予定されています。

※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細につきましては後日発表されます

モリーナ・バッカリン氏

日本でも大人気の映画『デッドプール』シリーズにて、ライアン・レイノルズ演じるウェイド・ウィルソン/デッドプールの恋人ヴァネッサを好演されたモリーナ・バッカリン氏。

世界中で特大ヒットを巻き起こしているMARVEL最新作『デッドプール&ウルヴァリン』にも出演し、話題を集めています!

また、バッカリン氏は過去に『メンタリスト』『V』といった数々の人気海外ドラマに出演。

『HOMELAND』では主人公の妻ジェシカを演じ、第65回エミー賞にて助演女優賞にノミネートされました。

ベン・マッケンジー氏

高級住宅街が舞台の若者向けドラマ『The O.C.』のライアン役で注目をあびたベン・マッケンジー氏。

その後、バットマンの前日譚を描いたDCドラマ『GOTHAM/ゴッサム』にて、悪がはびこるゴッサム・シティで正義を貫くために奔走する刑事ジェームズ・ゴードンを5シーズンに渡って演じ、一躍スターダムにのし上がりました。

バッカリン氏とマッケンジー氏は『GOTHAM/ゴッサム』にて共演、2017年には結婚したことを発表しています。

「東京コミコン2024」では『GOTHAM/ゴッサム』での共演話はもちろんのこと、そのほかの出演作についてもたっぷりと語ってくださる予定です。

夫婦であるモリーナ・バッカリン氏とベン・マッケンジー氏そろってのレアな来日にも注目が高まる「東京コミコン2024」

「東京コミコン2024」は、幕張メッセにて2024年12月6日より3日間にわたり開催です!

