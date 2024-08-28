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¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡¢¥Ö¥¨¥ë¥¿¡¦¥¢¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¡ÊVuelta a Espana 2024¡Ë¤Ï27Æü¡¢Âè10¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¥Ý¥ó¥Æ¥¢¥ì¥¢¥¹¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥Ê¡¢159.6¥¥í¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥Ó¥¹¥Þ¡¦¥ê¡¼¥¹¥¢¥Ð¥¤¥¯¡ÊTeam Visma | Lease a Bike¡Ë¤Î¥ï¥¦¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¡¼¥ë¥È¡ÊWout van Aert¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢½é½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ¶è´Ö3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
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