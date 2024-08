●Zen 5世代Ryzenの最上位モデルが入荷新世代Ryzenに、待望の最上位「Ryzen 9」AMDの新世代CPU「Ryzen 9000」シリーズに、上位モデルが登場。先行して「Ryzen 7 9700X」と「Ryzen 5 9600X」が発売されていたが、ついに最上位の「Ryzen 9 9950X」「同 9900X」が投入され、これで第1弾の4モデルが揃った。価格は、16コア/170Wの9950Xが120,000円前後、12コア/120Wの9900Xが89,000円前後となる。

AMDの「Ryzen 9 9950X」「同 9900X」。CPUクーラーは付属しないRyzen 9000シリーズは、新アーキテクチャ「Zen 5」を採用したCPUだ。ソケットは従来と同じAM5を採用。新チップセット「X870E」「X870」を搭載するマザーボードはまだ発売されていないが、既存のSocket AM5マザーボードが利用できる。気になる性能については、いつものように大原氏のベンチマーク記事を参考にして欲しい。【ベンチマーク記事】Ryzen 9 9950X & Ryzen 9 9900Xを試す - Ryzen 9000シリーズ全モデルでZen 5を改めて詳細評価https://news.mynavi.jp/article/20240814-3005341/4070 Ti SuperのWINDFORCEに"MAX"モデルGIGABYTEの「GV-N407TSWF3MAX OC-16GD」は、トリプルファンクーラーを搭載するGeForce RTX 4070 Ti Superグラフィックスカード。WINDFORCEシリーズの「MAX」モデルで、従来モデルに比べるとカード厚が5.5mm増し、コアクロックが高速化された。吊り下げ式のサポートブラケットも付属する。価格は150,000円前後。GIGABYTEの「GV-N407TSWF3MAX OC-16GD」。冷却を強化し、カード厚は55.5mmにメタルバックプレートのデザインも変わった。デュアルBIOSを搭載している価格を抑えたハイエンド向けCPUクーラーbe quiet!の「Dark Rock 5」は、ハイエンド向けのCPUクーラー。上位モデル「Dark Rock Pro 5」がツインタワーだったのに対し、新モデルはシングルタワーとなるが、6本のヒートパイプを搭載し、210WのTDPに対応する。ヒートシンクは黒いセラミックコーティングを施し、放熱性を高めた。価格は13,000円前後。be quiet!の「Dark Rock 5」。静音ファン「Silent Wings 4」を搭載する6本のヒートパイプを搭載。シングルタワーながら、冷却性能は210Wと高い端子の改良で使いやすくなった連結ファンThermaltakeの「CT EX ARGB Sync」は、磁石で簡単に連結できるARGBファン。端子のサイズが2倍大きくなり、取り付けやすくなったという。製品は3個セット。直径(12/14cm)×カラー(ブラック、ホワイト、ブルー、グリーン)の組み合わせで、8種類をラインナップする。価格は、12cmが9,500円前後、14cmが10,000円前後だ。Thermaltakeの「CT EX ARGB Sync」。トリプルファンをケーブル1本で接続できる磁石でガチャッと簡単に連結可能。グリーンやブルーなど、カラバリも豊富だ●RCA/S端子対応のアナログキャプチャケーブルハイエンドの有機ELゲーミングモニターASUSの「ROG Swift OLED PG32UCDM」は、32インチ/4Kの有機ELゲーミングモニター。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.03msと非常に高速で、快適にゲームをプレイすることが可能だ。高効率のカスタムヒートシンクと背面のグラフェンフィルムにより、焼き付きのリスクを軽減したという。価格は197,000円前後。ASUSの「ROG Swift OLED PG32UCDM」。目に優しい輝度均一化機能も搭載する映像入力は、DisplayPort、HDMI×2、USBタイプC(電源供給は最大90W)を備えるヒートシンク付きM.2 SSDでも格納可能センチュリーの「裸族の頭 M.2 SSD Slim」(CRAM2NSU10G)は、SATA/NVMe両対応の外付けM.2 SSDケース。本体上部にフタが無く、厚みのあるヒートシンクが付いたSSDでも、工具不要で簡単に格納することができる。PCとの接続は、10GbpsのUSB3.2(Gen2)で高速。電源スイッチでオン/オフが可能だ。パソコン工房での価格は4,400円。センチュリーの「裸族の頭 M.2 SSD Slim」。ケースの上部が大きく空いているM.2 SSDの装着例。ヒートシンク付きでもそのまま取り付けられるのは便利だ懐かしの番組やゲームをデジタルで保存AREAの「Final Call」(SD-U2CUP-B)は、USB接続のアナログキャプチャケーブルだ。RCAコンポジット/S端子に対応しており、昔のビデオデッキやゲーム機を接続。PC側でキャプチャし、動画を保存することができる。編集ソフト「VHS to DVD 5.0」が付属するほか、「OBS Studio」にも対応している。価格は4,500円前後。AREAの「Final Call」。USBケーブルは、タイプC→Aへの変換アダプタが付属レトロゲームのプレイ動画の録画や配信が可能。解像度は720×480となる