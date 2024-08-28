ÂÎÁà¤Î²¬¿µÇ·½õ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØMVP¡¡»ºÇ½Âç¡¢Ä´ºº·ë²ÌÈ¯É½
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ½ê¤Ï28Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ÏÂÎÁàÃË»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë3¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤¬ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¡ÊMIP¡Ë¤Î1°Ì¡£³èÌöËþÂÅÙ¤Ç¤ÏÂîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶ä¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¡ÖÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î³èÌö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Î²óÅú¤¬77¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤ÏÂç²ñÊÄËë¸å¤Î14¡Á16Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ20¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷Àé¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£