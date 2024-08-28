北京市の工業企業の売上高、１〜７月は８・５％増

北京市経済技術開発区にあるSMC（中国）の工場で働く従業員。（資料写真、北京＝新華社記者/彭子洋）

【新華社北京8月28日】中国北京市統計局が28日発表した1〜7月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約20円）以上の工業企業の売上高は前年同期比8.5％増の1兆6407億3千万元、利益総額は16.5％増の1020億元だった。

商業登記別の利益総額は、内資企業が32.0％増の600億8千万元、外資企業と中国香港・マカオ・台湾地区投資企業が0.2％減の419億2千万元だった。規模別の利益総額は、大・中規模企業が22.9％増の885億1千万元となった。

工業大分類37業種のうち17業種は利益が増え、2業種は赤字から黒字に転換し、1業種は赤字が減った。うち電力・熱の生産・供給業の利益総額は38.3％増の350億9千万元、自動車製造業は16.0％減の146億8千万元、医薬品製造業は17.0％減の114億1千万元、コンピューター・通信・その他電子機器製造業は2倍の72億2千万元、汎用設備製造業は14.2％減の31億7千万元だった。

7月末時点の一定規模以上の工業企業の売掛金は14.4％増の7545億4千万元、完成品在庫は11.7％増の1500億2千万元となった。