　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43582.95　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42874.81　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42409.35　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41907.76　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41490.97　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40647.79　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40580.78　　均衡表雲上限(日足)
40232.56　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40107.13　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40021.89　　均衡表雲下限(日足)
38886.24　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38723.29　　26週移動平均線
38646.10　　75日移動平均線
38557.36　　13週移動平均線

38371.76　　★日経平均株価28日終値

38216.28　　6日移動平均線
38062.92 　　新値三本足陰転値
37864.60　　均衡表転換線(日足)
37339.45　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37298.86　　200日移動平均線
37124.69　　25日移動平均線
36882.16　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表転換線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36258.05　　均衡表雲上限(週足)
35955.61　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35542.01　　均衡表基準線(日足)
35363.14　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35206.97　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34571.77　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33601.59　　ボリンジャー:-2σ(25日)
33552.52　　均衡表雲下限(週足)
33531.77　　ボリンジャー:-3σ(13週)
31840.04　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　90.89(前日93.06)
ST.Slow(9日)　　92.59(前日93.98)

ST.Fast(13週)　 63.09(前日62.84)
ST.Slow(13週)　 51.14(前日51.06)

［2024年8月28日］

株探ニュース