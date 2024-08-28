

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43582.95 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42874.81 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42409.35 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41907.76 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41490.97 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40647.79 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40580.78 均衡表雲上限(日足)

40232.56 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40107.13 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40021.89 均衡表雲下限(日足)

38886.24 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38723.29 26週移動平均線

38646.10 75日移動平均線

38557.36 13週移動平均線



38371.76 ★日経平均株価28日終値



38216.28 6日移動平均線

38062.92 新値三本足陰転値

37864.60 均衡表転換線(日足)

37339.45 ボリンジャー:-1σ(26週)

37298.86 200日移動平均線

37124.69 25日移動平均線

36882.16 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表転換線(週足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36258.05 均衡表雲上限(週足)

35955.61 ボリンジャー:-2σ(26週)

35542.01 均衡表基準線(日足)

35363.14 ボリンジャー:-1σ(25日)

35206.97 ボリンジャー:-2σ(13週)

34571.77 ボリンジャー:-3σ(26週)

33601.59 ボリンジャー:-2σ(25日)

33552.52 均衡表雲下限(週足)

33531.77 ボリンジャー:-3σ(13週)

31840.04 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 90.89(前日93.06)

ST.Slow(9日) 92.59(前日93.98)



ST.Fast(13週) 63.09(前日62.84)

ST.Slow(13週) 51.14(前日51.06)



［2024年8月28日］



株探ニュース

