【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43582.95 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42874.81 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42409.35 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41907.76 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41490.97 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40647.79 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40580.78 均衡表雲上限(日足)
40232.56 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40107.13 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40021.89 均衡表雲下限(日足)
38886.24 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38723.29 26週移動平均線
38646.10 75日移動平均線
38557.36 13週移動平均線
38371.76 ★日経平均株価28日終値
38216.28 6日移動平均線
38062.92 新値三本足陰転値
37864.60 均衡表転換線(日足)
37339.45 ボリンジャー:-1σ(26週)
37298.86 200日移動平均線
37124.69 25日移動平均線
36882.16 ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45 均衡表転換線(週足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36258.05 均衡表雲上限(週足)
35955.61 ボリンジャー:-2σ(26週)
35542.01 均衡表基準線(日足)
35363.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
35206.97 ボリンジャー:-2σ(13週)
34571.77 ボリンジャー:-3σ(26週)
33601.59 ボリンジャー:-2σ(25日)
33552.52 均衡表雲下限(週足)
33531.77 ボリンジャー:-3σ(13週)
31840.04 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 90.89(前日93.06)
ST.Slow(9日) 92.59(前日93.98)
ST.Fast(13週) 63.09(前日62.84)
ST.Slow(13週) 51.14(前日51.06)
［2024年8月28日］
株探ニュース