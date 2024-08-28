Stray Kids、日本シーズングリーティング「Your Hero」発売記念展示会を10月1日より7都市で開催
今回の展示会は「Stray Kids JAPAN SEASON'S GREETINGS 2025 “Your Hero”」の発売を記念して開催。「いつもStray Kidsを守ってくれるSTAY（ファンの名称）のことを、Stray Kidsが守ってみせる！」というメッセージを込めたコンセプトに合わせて撮り下ろした写真や、フォトスポット、メンバーからのメッセージの展示など、Stray Kidsの“Your Hero”の世界観をたっぷり楽しめる内容になっている。
■展示会情報
「Stray Kids JAPAN SEASON'S GREETINGS 2025 MUSEUM」
日程：2024年10月1日（火）〜10月31日（木）
※10月13日（日）〜10月15日（火）の期間は展示入替のため、衣装の公開がございません。
「Stray Kids JAPAN SEASON'S GREETINGS 2025 MUSEUM」特設ページ
＜札幌会場＞
会場：hmv museum 札幌（「HMV札幌ステラプレイス」店内）
営業時間：10:15〜21:00 ※入場は20:30まで
＜仙台会場＞
会場：hmv museum 仙台（「HMV仙台 E BeanS」店内）
営業時間：10:15〜20:00 ※入場は19:30まで
＜東京会場＞
会場：hmv museum 渋谷6（「HMV＆BOOKS SHIBUYA」6F）
営業時間：10:15〜21:00 ※入場は20:30まで
＜名古屋会場＞
会場：hmv museum 栄（「HMV栄」店内）
営業時間：10:15〜21:00 ※入場は20:30まで
＜大阪会場＞
会場：hmv museum 心斎橋（「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」店内）
営業時間：11:00〜21:00 ※入場は20:30まで
＜西宮会場（兵庫）＞
会場：hmv museum 西宮（「HMV阪急西宮ガーデンズ」店内）
営業時間：10:15〜21:00 ※入場は20:30まで
＜福岡会場＞
会場：hmv museum 博多（「HMV＆BOOKS HAKATA」店内）
営業時間：10:15〜21:00 ※入場は20:30まで
入場料：800円（税込）
※日時指定入場券／当日券 共通料金
※未就学児無料。ただし、入場特典のお渡しはございません。
※日時指定入場券の場合、別途システム利用料220円がかかります。
【入場券販売】
お客さま集中による混雑回避のため、各会場各回に上限数を設け、ローソンチケットにて日時指定入場券の販売を 行います。
＜Stray Kids オフィシャルファンクラブチケット先行抽選受付＞
・受付期間：8月28日（水）13:05〜9月1日（日）23:59
・抽選結果発表：9月6日（金）18:00
・当選チケット入金期間：9月6日（金）18:00〜9月9日（月）23:00
オフィシャルファンクラブチケット先行抽選受付ページ
＜一般受付＞
・販売受付期間：9月12日（木）18:00〜
・入金期間：予約成立後〜予約日含めず3日間 ※ただし、各開催日前日の23:00まで
ローソンチケット日時指定入場券販売ページ（一般販売）
＜当日入場券販売（会場受付）＞
各会場の入場受付にてご購入いただけます。
【先着入場特典】
ご入場いただいたお客さまに、先着で「オリジナルミニチケット風カード（全8種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。期間によって配布される絵柄が変わります。絵柄は後日発表いたしますのでお楽しみに」
▽配布スケジュール
・前期：10月1日（火）〜10月15日（火）
・後期：10月16日（水）〜10月31日（木）
【オリジナルグッズ販売】
グッズ情報は後日発表いたします。お楽しみに！
★グッズ購入特典★
会場にてオリジナルグッズを10,000円（税込）ご購入ごとに、「クリアカード（全16種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。絵柄は後日発表いたしますのでお楽しみに！
■関連リンク
Stray Kids日本公式HP