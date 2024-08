【モデルプレス=2024/08/28】TBS系朝の情報番組「ラヴィット!」による音楽イベント『LOVE IT! ROCK 2024』が、24日、東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催された。MCの麒麟・川島明は最後のスピーチで、番組にかける熱い思いを伝えた。昨年に続き2度目の開催となる同イベントは、番組を支えてきた視聴者に贈る「“ラヴィット!ファミリー”による“ラヴィット!ファン”のための大感謝祭」。これまで番組を彩ってきた“ラヴィット!アーティスト”たちが集結し、笑いと音楽で、会場と配信あわせて約8万3千人のファンを楽しませた。

◆川島明が語った信念 約3分のスピーチで熱い思い

◆赤坂サイファーに令和ロマン加入・矢田亜希子のギャル姿に芸人興奮

◆Snow Man佐久間・宮舘ら初参戦メンバーも盛り上げる

◆「LOVE IT! ROCK 2024」概要

◆出演アーティスト

約3時間30分にわたったイベントのラスト、川島が「忘れられない回の話をしたい」と切り出し、全国瞬時警報システム「Jアラート」の発令により緊急速報に切り替えられ、「ラヴィット!」が時間変更して放送されたときの思いを語り始めた。「スタジオでスタンバイしていたんですけど、恐らくきょうは無理かもしれないと、スタッフさんから『楽屋に1回帰ってください』と言われたんです。示し合わせたわけじゃないんですけど、誰も帰らなかったんです。ここで帰ったらもう『ラヴィット!』ができなくなるんじゃないかと思って。出演者も、カメラマンさんもスタッフさんも裏方も誰も帰らない。ニュースを見ながら、『ラヴィット!』がやりたくてみんな残ってました」と当時の舞台裏を明かし、「そのあと放送できることになって、みんなずっとスタンバイしてましたから、大きな拍手とともに、いつものサンボマスターの曲と『ラヴィット!』がスタートしました。Jアラートが解除されて10分後、ラヴィットはマグロの解体ショーをしていました。全員がわっしょいわっしょいと、さっきまでの不安な気持ちを吹き飛ばすように大きい声を出しました。全員で何事もなかったかのように盛り上げました」と振り返った。続けて、「もしかしたら炎上するんじゃないかと思っていたけど、放送が終わったらメッセージが届いていて。『本当にありがとう』『不安なこと、しんどいこと、怖いことあったけど、ラヴィットやってるから大丈夫だと思いました』と」と視聴者から感謝のメッセージが届けられたことを明かし、「みなさんにお伝えしたいのは、『ラヴィット!』やってたら大丈夫です。だいたいのことは『ラヴィット!』やってたら大丈夫だと思ってください。辛いこと、不安なこと、いろいろあると思います。全出演者、全スタッフを代表して言います。絶っっ対、大丈夫です。この先何か辛いことがあって、ニュースを見たときに不安すぎるとき、子供に見せたくないと思うニュースがあったとき、TBSをつけてください。きっと、『ラヴィット!』は利きポテトチップスとかやってます。絶対、大丈夫です」と力強く呼びかけた。そして、「辛いことがあったらとにかく『ラヴィット!』をつけてください。万が一、『ラヴィット!』が緊急ニュースで中止になってしまってニュースが流れていても、忘れないでください。そのニュースの横のスタジオで、我々はいつでもスタンバイしています!ヘルメットをつけてでもみなさんに笑いを届けようとがんばっています。だから『ラヴィット!』があれば大丈夫です!根拠のない大丈夫かもしれないけど、根拠のない大丈夫が一番大事な時代になったんじゃないかなと。これからも『ラヴィット!』をよろしくお願いします」と笑いを届けることへの信念を語ると、会場は大きな拍手に包まれ、「川島さんありがとう!」という声援もあがっていた。イベントのオープニングは、番組でも披露した青木マッチョ(かけおち)&ポール(サンタモニカ)の缶立てチャレンジからスタート。見事一発で成功させ、大いに沸く観客の前にサンボマスターが登場し、番組テーマ曲「ヒューマニティ!」で開幕を彩った。その後川島を筆頭にラヴィット!ファミリーが集結するとファン1万人から割れんばかりの歓声。見取り図、アルコ&ピース、ロングコートダディ、新メンバーの令和ロマンからなる「赤坂サイファー」が縦横無尽にステージをかけまわり、『Love it Wednesday』『Say What?』でブチ上げた。リーダーのギャル曽根を中心に結成された「超ギャルル」は、つんく♂が提供した「めちゃヤバ Boom Boom」を披露。そして、SPゲストとしてワンナイトギャルルの横田真悠、矢吹奈子、櫻坂46守屋麗奈、若槻千夏、矢田亜希子も登場。なかでも矢田扮する“あここ”の超ミニギャル姿に男性芸人たちは大興奮で、「昨年よりレベルアップしてる」「美しすぎた」「男子芸人ざわついてます」と声があがっていた。TBSアナウンサーの南波雅俊は、B’zの「LOVE PHANTOM」、「ギリギリ chop」、「ultra soul」をメドレーで熱唱。レーザービーム、炎、爆破と総額300万円をかけた演出で、メンバーからは「大暴れやん」「お前が300万円払えこの野郎!」とガヤが飛びかう盛り上がりを見せた。Snow Man佐久間大介がプロデュースした番組発・最強ラップユニット「ビリンビリンバンボン」。メンバーは佐久間、OGI(TBS赤荻歩アナウンサー)、KYON(コットン・きょん)、INA(アインシュタイン・稲田直樹)の4人。この日は『Bling‐Bang‐Bang‐Born』を4人全員が噛まずに歌い切れれば成功、一人でも噛んでしまったら“スーパービリビリ椅子”で電流を受ける、というミッションに挑んだ。佐久間は「本当に大丈夫。絶対噛まないと思います。俺達のシビれるショーを見ていて!」と自信満々で、メンバーも気合十分に歌唱スタート。佐久間が振り付けたダンスを4人で踊りながら熱いビートを刻み、会場も大いに盛り上がった。月曜メンバーを中心に結成された「月曜合唱団」は、一夜限りの復活。櫻坂46守屋麗奈・谷口愛季と番組スタッフ50人が加わっただけでなく、美 少年・岩崎大昇のソロや本並健治のギターなど見どころたっぷり。岩崎をセンターに、総勢72人でMrs. GREEN APPLEの「僕のこと」を大合唱した。また、岩崎がゲームに負け続けて歌えなかったことから生まれた「怪獣の花唄を歌いたい男たち」。今回は、岩崎、本並健治、NON STYLE・石田明、アルコ&ピース・酒井健太がボンバーマンで対決し、勝った者だけが「怪獣の花唄」を歌えることに。岩崎はゲームに敗れたものの、まさかのサプライズ展開が起こり、念願の歌唱権を獲得。岩崎は美しい歌声を会場いっぱいに響かせながら喜びを爆発させ、会場の温かい拍手を浴びた。大歓声に包まれて始まったのは、宮舘涼太(Snow Man)による「舘様クッキング」。宮舘は「おたま侍」と称し“おたま”と“フライパン”で美しい殺陣を披露。華麗な殺陣とステップでセンターステージからの花道を駆け抜ける宮舘に、会場からは驚きと感動の声が上がり、見守っていた佐久間大介も「お玉ですごいな」と驚いていた。フィナーレでは、「マツケンサンバII」を会場の全員でダンス。宮舘は軽やかなステップを披露しながら、気品ある煽りで会場を盛り上げ、「Snow Manのライブの2曲分くらい汗かきました」とやりきった表情を見せていた。コーラスグループ「ファーストラバーズ」(ジャングルポケット・太田博久、きつね、くっきー!、東京ホテイソン、宮下草薙、Aぇ! group・佐野晶哉)は名曲「ペアーズ」に乗せて、産休中の近藤千尋へ愛のメッセージを。ソロも務めた佐野の美声にはファンもうっとりで、川島からも「1人だけ『天使にラブソングを』おった?」と賛辞を送られていた。なすなかにし、タイムマシーン3号、三拍子、ビビる大木によるおじさんヴォーカルグループ「ヒヤシンス」が「青春の影」を生歌唱。なすなかにし那須が入院し、復帰するまで支え信じつづけたなすなかにし中西とラヴィットファミリーの強い絆が感じられる号泣必至のステージに。ニューヨーク(嶋佐和也・屋敷裕政)、かが屋・賀屋による「KAZUYA SHIMASA」に令和ロマン・松井ケムリが新規加入。2年連続でOasisを披露した今回は「Don’t Look Back in Anger」を生演奏し、カメラマン・加賀は今回もパフォーマンスするメンバーのまわりでシャッターを切りまくっていた。大トリを飾ったのは、おだみょん(おいでやす小田)で、あいみょんの「愛の花」の弾き語りに挑戦。ピンスポットを浴びながら懸命に歌唱するおだみょんの姿を会場の1万人が見守り、感情が乗ったパフォーマンスに感動が広がった。川島の熱いスピーチのあとは、メンバー全員で会場を練り歩きながら「明日があるさ」を熱唱。そしてアンコールでは、番組で話題となった盛田シンプルイズベスト(ワラバランス)と通訳・みょんふぁさんが登場し、会場の1万人への「イメージダイブ」通称「ヨギソダイブ」を生披露。会場を熱狂させた後は、サンボマスターが再び登場し、モンゴル800の「小さな恋のうた」、自身の楽曲「できっこないを やらなくちゃ」をパフォーマンス。ヴォーカルの山口隆は「笑ってっか?」、「悔いを残すなよ!」と会場に訴えかけた。ラストは再び、川島や田村アナらメンバー全員が集結し、「ロックンロール イズ ノットデッド」を全員で熱唱。サンボマスター山口にバトンを渡されるかたちで、川島と田村アナが「ラヴィット!ロック イズ ノットデッド!」と叫び、熱狂の3時間30分が幕を閉じた。(modelpress編集部)開催日時:2024年8月24日(土)会場:国立代々木競技場 第一体育館MC:川島明(麒麟)、田村真子(TBSアナウンサー)出演者:<レギュラーメンバー>なすなかにし/馬場裕之(ロバート)/ぼる塾/本並健治/丸山桂里奈/アインシュタイン/ビビる大木/宮舘涼太・佐久間大介(Snow Man)/モグライダー/若槻千夏/アルコ&ピース/柴田英嗣(アンタッチャブル)/見取り図/矢田亜希子/ロングコートダディ/石田明(NON STYLE)/ギャル曽根 /男性ブランコ/ニューヨーク/横田真悠/令和ロマン/太田博久(ジャングルポケット)/くっきー!(野性爆弾)/近藤千尋/東京ホテイソン/宮下草薙<ゲスト>青木マッチョ/ 岩粼大昇(美 少年)/インディアンス/おいでやす小田/かが屋/きつね/コットン/佐野晶哉(Aぇ! group)/三拍子/サンボマスター/s**t kingz/タイムマシーン3号/超ギャルル/マヂカルラブリー/守屋麗奈・谷口愛季・中嶋優月(櫻坂46)/矢吹奈子/LEO(BE:FIRST)<TBSアナウンサー>赤荻歩/南後杏子/南波雅俊・おだみょん・月曜合唱団・ヒヤシンス・南波雅俊・怪獣の花唄を歌いたい男たち・舘様クッキング・ビリンビリンバンボン・赤坂サイファー・LOVE IT BOYZ・超ギャルル・KAZUYA SHIMASA・ファーストラバーズ・緑黄色野菜・FuToshi・バックストリートブランコ・草薙豊・AKIRA JAZZ CLUB<SPECIAL ARTIST>・s**t kingz・サンボマスター特典映像付き配信チケットは9月7日(土)まで販売中【Not Sponsored 記事】