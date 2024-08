実用性とファッション性！Pittoresk「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」

ベビー用品ブランド「Pittoresk」は、ユナイテッドアローズが展開する「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」と共同開発した新商品を発表。

Pittoresk「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」

ベビー用品ブランド「Pittoresk」は、ユナイテッドアローズが展開する「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」と共同開発した新商品を発表しました。

簡単に使える「ヒップシート タイプ」と、コンパクトで持ち運びに便利な「スリング タイプ」の2種類の抱っこひも、そして大人気のハイブリッド抱っこひも「BABY CARRIER ON」に新色2色を追加し、2024年9月27日(金)より全国のアカチャンホンポで販売中です。

■ヒップシート タイプ/「POLBAN ADVANCE SINGLE SHOULDER SET ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」とは

装着と乗せ降ろしが簡単で、お出かけの際に便利な抱っこひも「POLBAN ADVANCE」の優れた機能をベースに、GLRの洗練されたデザインを融合させ、実用性とファッション性を兼ね備えた新しいヒップシートです。

親子の外出をよりスタイリッシュに演出します。

サッと装着&手軽にサポートできるシングルショルダーベルト

安定して抱っこができるストッパー&滑り止めシート

赤ちゃんの体重を分散してお出かけを快適にする幅広腰ベルト

お腹への負担を軽減する特殊クッション

■スリング タイプ/「POLBAN GO ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」とは

いつでもどこでもさっと使える便利な抱っこひも「POLBAN GO」にGLRの洗練されたデザインと新たな機能を追加しました。

どんなコーディネートにもあわせやすいデザインとカラー、さらに荷物にならないコンパクトサイズにより、お出かけの際に頼れる便利な抱っこひもです。

POLBAN GO

どこにでも持ち運べるコンパクトサイズ

抱っこが安定する滑り止めシート

スマートフォンが収納できるポケット ※機種やケースによって入らない場合があります。

■「BABY CARRIER ON ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」から新色2色

おしゃれを楽しみたいママ・パパのために、人とは被らないオリジナルカラー「ティーグリーン」の抱っこひもをコーディネートのアクセントとして提案してもらえます。

ティーグリーン

カジュアルにもモードにも取り入れたい「ブラック」は、マットで柔らかさもある色をチョイス。

ママ・パパの様々なシーンのコーディネートに合わせやすいカラーです。

ブラック

■POLBAN ADVANCE SINGLE SHOULDER SET ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

・対象月齢: 腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)〜36ヵ月(体重15kg)

・仕様 : 対面抱っこ、前向き抱っこ、腰抱っこ

・カラー : ブラック

・価格 : 税込17,600円

・販売場所: LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA

「ラッキーベイビーストア」

「ラッキーベイビーストア 楽天市場店」

「アカチャンホンポ」全国各店舗

「アカチャンホンポオンラインショップ」

・URL :

POLBAN ADVANCE SINGLE SHOULDER SET

*掲載情報は全て予定です。

内容が変更になる可能性があります。

■POLBAN GO ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

・対象月齢: 腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)〜48ヵ月(体重20kg)

・仕様 : 対面抱っこ、腰抱っこ

・カラー : ブラック

・価格 : 税込8,800円

・販売場所: LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA

「ラッキーベイビーストア」

「ラッキーベイビーストア 楽天市場店」

「アカチャンホンポ」全国各店舗

「アカチャンホンポオンラインショップ」

・URL :

POLBAN GO

*掲載情報は全て予定です。

内容が変更になる可能性があります。

■BABY CARRIER ON ピトレスク × ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 新色2色

・対象月齢: 生後14日(体重3.2kg以上/身長51cm以上)〜36ヵ月(体重15kg)

・仕様 : 対面抱っこ、おんぶ、前向き抱っこ、チェアベルト

・カラー : ベージュ、ティーグリーン、チャコールグレー、ブラック

・価格 : 税込32,450円

・販売場所: LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA

「ラッキーベイビーストア」

「ラッキーベイビーストア 楽天市場店」

「アカチャンホンポ」全国各店舗

「アカチャンホンポオンラインショップ」

・URL :

BABY CARRIER ON

*掲載情報は全て予定です。

内容が変更になる可能性があります。

