【台風10号】JR九州の特急･在来線 熊本県内の運転計画
台風10号の影響に伴うJR九州の熊本県内の特急、在来線運転計画
【28日】(28日午後2時現在)
▼特急列車･D&S列車
〇｢あそ｣(熊本～宮地) 全列車運休
〇九州横断特急(熊本～大分･別府) 全列車運休
〇｢やませみ かわせみ｣(熊本～宮地) 通常通り運転
〇｢あそぼーい!｣(熊本～大分･別府) 全列車運休
〇｢A列車で行こう｣(熊本～三角} 通常通り運転
〇鹿児島線
･門司港～八代 通常通り運転
〇豊肥線
･熊本～宮地 通常通り運転
･宮地～大分･中判田 午後0時頃から終日運転見合わせ
〇肥薩線
･八代～人吉 八代～葉木間、一勝地～人吉間でのタクシー輸送は実施
〇三角線
･宇土～三角 通常通り運転
【29日】(28日午後1時現在)
▼特急列車･D&S列車
〇｢あそ｣(熊本～宮地) 全列車運休
＊30日も始発から運休の可能性あり
〇九州横断特急(熊本～大分･別府) 全列車運休
＊30日も始発から運休の可能性あり
〇｢やませみ かわせみ｣(熊本～宮地) 全列車運休
＊30日も始発から運休の可能性あり
〇｢あそぼーい!｣(熊本～大分･別府) 全列車運休
＊30日も始発から運休の可能性あり
〇｢A列車で行こう｣(熊本～三角) 全列車運休
＊30日も始発から運休の可能性あり
▼普通列車･快速列車
〇鹿児島線
･門司港～荒尾 始発から本数を減らして午後0時頃から終日運転見合わせ
＊30日も始発から運転見合わせの可能性あり
･荒尾～八代 始発から終日運転見合わせ
＊30日も始発から運転見合わせの可能性あり
〇豊肥線
・熊本～宮地 始発から終日運転見合わせ
＊30日も始発から運転見合わせの可能性あり
・宮地～大分･中判田 始発から終日運転見合わせ
＊30日も始発から運転見合わせの可能性あり
〇肥薩線・八代～人吉
八代～葉木間、一勝地～人吉間でのタクシー輸送は取りやめ
〇三角線・宇土～三角 始発から終日運転見合わせ
＊30日も始発から運転見合わせの可能性あり