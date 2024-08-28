台風10号の影響に伴うJR九州の熊本県内の特急、在来線運転計画



【28日】(28日午後2時現在)

▼特急列車･D&S列車

〇｢あそ｣(熊本～宮地) 全列車運休

〇九州横断特急(熊本～大分･別府) 全列車運休

〇｢やませみ かわせみ｣(熊本～宮地) 通常通り運転

〇｢あそぼーい!｣(熊本～大分･別府) 全列車運休

〇｢A列車で行こう｣(熊本～三角} 通常通り運転





▼普通列車･快速列車〇鹿児島線･門司港～八代 通常通り運転〇豊肥線･熊本～宮地 通常通り運転･宮地～大分･中判田 午後0時頃から終日運転見合わせ〇肥薩線･八代～人吉 八代～葉木間、一勝地～人吉間でのタクシー輸送は実施〇三角線･宇土～三角 通常通り運転【29日】(28日午後1時現在)▼特急列車･D&S列車〇｢あそ｣(熊本～宮地) 全列車運休＊30日も始発から運休の可能性あり〇九州横断特急(熊本～大分･別府) 全列車運休＊30日も始発から運休の可能性あり〇｢やませみ かわせみ｣(熊本～宮地) 全列車運休＊30日も始発から運休の可能性あり〇｢あそぼーい!｣(熊本～大分･別府) 全列車運休＊30日も始発から運休の可能性あり〇｢A列車で行こう｣(熊本～三角) 全列車運休＊30日も始発から運休の可能性あり▼普通列車･快速列車〇鹿児島線･門司港～荒尾 始発から本数を減らして午後0時頃から終日運転見合わせ＊30日も始発から運転見合わせの可能性あり･荒尾～八代 始発から終日運転見合わせ＊30日も始発から運転見合わせの可能性あり〇豊肥線・熊本～宮地 始発から終日運転見合わせ＊30日も始発から運転見合わせの可能性あり・宮地～大分･中判田 始発から終日運転見合わせ＊30日も始発から運転見合わせの可能性あり〇肥薩線・八代～人吉八代～葉木間、一勝地～人吉間でのタクシー輸送は取りやめ〇三角線・宇土～三角 始発から終日運転見合わせ＊30日も始発から運転見合わせの可能性あり