「ミスマガジン2024」グランプリは葉月くれあさん！ 各賞の受賞者も発表
【ミスマガジン2024 グランプリ発表イベント】
8月28日14時～ 開始
視聴チケット：前売り券 2,500円／当日券 3,000円
【ミスマガジン2024 グランプリ発表記念 スペシャルYouTube Live】
8月28日19時～ 配信予定
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8月28日14時～ 開始
視聴チケット：前売り券 2,500円／当日券 3,000円
【ミスマガジン2024 グランプリ発表記念 スペシャルYouTube Live】
8月28日19時～ 配信予定
講談社は8月28日、「ミスマガジン2024 グランプリ発表イベント」を開催した。
本イベントでは、応募総数2,784人の中から選ばれたグランプリに加え、ミスヤングマガジン、ミス週刊少年マガジン、読者特別賞、審査員特別賞の計5部門の受賞者が発表された。受賞者は下記の通り。
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葉月くれあさん【ミスヤングマガジン】
山本 杏さん【ミス週刊少年マガジン】
花城奈央さん【読者特別賞】
尾茂井奏良さん【審査員特別賞】
大西陽羽さん
古田彩仁さん
(C)ミスマガジン2024 グランプリ発表イベント