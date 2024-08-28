明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・民間設備投資

１４：００ 日・消費者態度指数

１８：００ ユーロ・消費者信頼感

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・住宅販売保留指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：東和フード<3329>

※福証Ｑボード上場：Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス<231A>



出所：MINKABU PRESS