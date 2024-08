LE SSERAFIM、銭湯で読書に夢中な5人の姿を描いた「CRAZY」MVティザー映像を公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「映像を見た瞬間、みんなで『CRAZY』になれるだろう」(MV演監督ヤン・ユナ)

LE SSERAFIMが8月28日0時に、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとグループの公式SNSに4thミニアルバム『CRAZY』のタイトル曲「CRAZY」MVティザー映像を公開した。

映像の中のLE SSERAFIMは、銭湯という予想外の場所に登場する。5人のメンバーは、プラスチックの椅子に座ったまま、一列に並べられた鏡とシャワーを背景に、読書に集中している。ここに胸が高鳴るビートと“Act like an angel and dress like crazy”という歌詞が加わり、強烈な印象を残す。

ウィットのある演出と感覚的なビジュアルは、観る人の好奇心を刺激する。MVの演出を担当したヤン・ユナ監督は、「『CRAZY』のMVは、しりとりのように続くウィットに富んだ演出がポイントだ。猫のように分かるようで分からないような魅力のユーモアを込めた」と語った。また、「振り付けがとても興味深いので、MVの中でも自然にダンスを盛り込もうと思った。LE SSERAFIMがアクティングポイントや表情をよく理解しながら表現してくれて、メンバーたちのエネルギーのおかげで、いつにも増してユニークな撮影ができた。その雰囲気がそのままMVに反映されている。映像を見た瞬間、みんなで『CRAZY』になれるだろう」と説明し、新曲に向けた期待を増幅させた。

LE SSERAFIMのカムバックコンテンツは、アルバムをリリースするたびに大きな話題を集めている。今回、LE SSERAFIMは、「CRAZY」MVのティザー映像を含む様々なコンテンツで、日常の空間で非日常的な行動をする姿を見せた。5人のメンバーは、先立って公開されたアルバムトレーラーで風船人形と一緒に踊り、コンセプトフォトではアパートの廊下でDJをするなど、多彩な魅力を放った。日常の中の非日常的な要素を通じて、「LE SSERAFIMと一緒にただ一度CRAZYになろう」というアルバムメッセージを伝えている。

また、8月28日3時頃、3月に公開した3rdミニアルバム『EASY』の収録曲「Smart」MVがYouTube再生1億回を突破した。「Smart」MVは、公開後5ヵ月で1億回再生を記録し、世界中のファンの熱い人気を実感させた。

そんなLE SSERAFIMの4thミニアルバム『CRAZY』は、8月30日13時にリリースされる。29日には、タイトル曲「CRAZY」MVの2つ目のティザー映像が公開される予定だ。

