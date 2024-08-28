瀬戸大橋線、あす29日昼過ぎからストップ 各方面で特急など運休 JR四国が運転計画発表
JR四国が、台風10号の影響に伴う8月29日の列車運転計画を発表しました。
昼過ぎから瀬戸大橋線が運転見合わせ
JR四国が、2024年8月29日（木）の運転計画を発表しました。
特急「しおかぜ」（画像：写真AC）。
台風10号の影響に伴い、あす29日、JR四国では次の列車や路線が運転を見合わせる予定です。
●瀬戸大橋線
・特急「しおかぜ」「南風」「うずしお」：昼過ぎから運休
・快速「マリンライナー」：昼過ぎから運休
・「瀬戸大橋アンパンマントロッコ」：全列車運休
●土讃線
・特急「しまんと」1号・8号：高知〜中村・宿毛間が運休
・特急「あしずり」：全列車運休
・普通：伊野〜窪川間で終日運転見合わせ
・普通：土佐山田〜伊野間で車両運用の都合により一部運休
●牟岐線
・特急「むろと」：全列車運休
・普通：阿南〜阿波海南間で終日運転見合わせ
●予土線
・普通：窪川〜近永間が終日運転見合わせ
このほかの線区や30日以降も、気象状況により運転見合わせや遅れ、行き先変更が発生する場合があります。30日と31日の一部観光列車は運休が決まっています。
また、JR土讃線と直通する土佐くろしお鉄道中村・宿毛線も、29日は始発から窪川〜宿毛間の全線で終日運転を見合わせます。