イ・ジェフン、11月に日本ファンミーティング開催決定！公式ファンクラブもオープン

韓国の人気俳優イ・ジェフンの日本公式ファンクラブ「LEE JE HOON JAPAN OFFICIAL FANCLUB」がオープン。同時に来日ファンミーティングが11月23〜24日の2日間にかけて開催されることが決定した。ファンクラブ公式サイトでは、彼の最新情報はもちろん、ファンクラブでしか見ることのできない写真や動画など、様々な会員限定コンテンツが配信される予定だ。

イ・ジェフンの今後の活躍に期待が高まる。

■公演情報

2024 LEE JE HOON FANMEETING in JAPAN「JEHOON's Favorite」

<日程・会場>

2024月11月23日(土) 東京 有楽町よみうりホール

2024月11月24日(日) 大阪 松下IMPホール



※「LEE JE HOON JAPAN OFFICIAL FANCLUB」会員限定のチケット先行販売を行う予定です。公演の詳細およびチケット先行の詳細につきましては、後日お知らせいたします。



■ファンクラブ情報

LEE JE HOON JAPAN OFFICIAL FANCLUB

<会費>

年額コース:6,600円(税込)

※事務手数料が別途必要となります。



▽無料コンテンツ

INFORMATION、PROFILE



▽有料会員限定コンテンツ

PHOTO、MOVIE他



▽有料会員特典

・デジタル会員証発行

・サイト内会員限定コンテンツの閲覧(パソコン/スマホ)

・メールマガジン配信(不定期)

・イベントの先行案内

・チケットの先行抽選予約

・ファンクラブ限定イベントの参加申込権



