女性ボーカリストによる男性アーティストのカバー曲５選
以前、意外性のあるカバー曲を紹介する記事を書きましたが、世の中にはまだまだ素敵なカバー曲が多数存在します。カバー曲を聴くことで原曲の魅力を再発見することも多いはず。様々なカバー曲がある中で、今回は女性ボーカリストが歌う男性ボーカル曲を紹介していきます。
●柴田聡子「GT」
※原曲：クレイジーケンバンド「GT」
●LISA 「とんぼ feat. HOME GROWN」
※原曲：長渕剛「とんぼ」
●赤い公園「POP STAR」
※原曲：平井堅「POP STAR」
●倖田來未「今宵の月のように」
※原曲：エレファントカシマシ「今宵の月のように」
●GO!GO!7188「心の旅」
※チューリップ「心の旅」
（written by 山崎健治）
●柴田聡子「GT」
※原曲：クレイジーケンバンド「GT」
●LISA 「とんぼ feat. HOME GROWN」
※原曲：長渕剛「とんぼ」
●赤い公園「POP STAR」
※原曲：平井堅「POP STAR」
●倖田來未「今宵の月のように」
※原曲：エレファントカシマシ「今宵の月のように」
●GO!GO!7188「心の旅」
※チューリップ「心の旅」
（written by 山崎健治）