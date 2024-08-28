以前、意外性のあるカバー曲を紹介する記事を書きましたが、世の中にはまだまだ素敵なカバー曲が多数存在します。カバー曲を聴くことで原曲の魅力を再発見することも多いはず。様々なカバー曲がある中で、今回は女性ボーカリストが歌う男性ボーカル曲を紹介していきます。

●柴田聡子「GT」

※原曲：クレイジーケンバンド「GT」

●LISA 「とんぼ feat. HOME GROWN」

※原曲：長渕剛「とんぼ」

●赤い公園「POP STAR」

※原曲：平井堅「POP STAR」

●倖田來未「今宵の月のように」

※原曲：エレファントカシマシ「今宵の月のように」

●GO!GO!7188「心の旅」

※チューリップ「心の旅」

（written　by　山崎健治）