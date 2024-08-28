シチズン、「Series 8」、耐磁GMT「880メカニカル」の100周年記念限定モデル
シチズン時計は8月28日、「シチズン シリーズエイト 880 Mechanical CITIZENブランド時計100周年限定モデル NB6036-52N」を発表した。9月12日に世界2,200本限定で発売する。価格は275,000円。
CITIZENブランド時計100周年記念モデルが「880 Mechanical」から登場
2024年は「CITIZEN」ブランドの時計が誕生してから100周年の節目にあたり、ザ・シチズンなど複数のブランドから記念モデルが登場している。
本作は、GMT機能搭載で2種耐磁を備える「880 Mechanical」がベース。特徴的な二体構造のケースやブレスレットを、グレーとブルーのコンビカラーで仕上げた。文字板には、ブルーのグラデーションをかけた白蝶貝を使用する。
シチズン シリーズエイト 880 Mechanical CITIZENブランド時計100周年限定モデル NB6036-52N
ケース径は41.0mm、厚みは13.5mm（設計値）。ケース／バンドの素材はステンレスで、裏蓋はシースルーバック仕様。ムーブメントは自動巻きの「Cal.9054」を搭載し、精度は平均日差−10〜＋20秒。
CITIZENブランド時計100周年記念モデルが「880 Mechanical」から登場
2024年は「CITIZEN」ブランドの時計が誕生してから100周年の節目にあたり、ザ・シチズンなど複数のブランドから記念モデルが登場している。
シチズン シリーズエイト 880 Mechanical CITIZENブランド時計100周年限定モデル NB6036-52N
ケース径は41.0mm、厚みは13.5mm（設計値）。ケース／バンドの素材はステンレスで、裏蓋はシースルーバック仕様。ムーブメントは自動巻きの「Cal.9054」を搭載し、精度は平均日差−10〜＋20秒。