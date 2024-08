ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」から、ディズニーのスペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 AUTUMN COLLECTIONが登場!

ディズニー・アニメーション映画『アラジン』や、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのファッションアイテムが展開されます☆

マウジー ディズニー「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 AUTUMN COLLECTION

発売日:2024年9月4日(水)

販売店舗:MOUSSY FLAGSHIP SHOP(The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道原宿店B1階)、MOUSSYルミネエスト新宿店、SHEL’TTER WEBSTORE

ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」より、スペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 AUTUMN COLLECTIONが登場!

1992年に公開され30年以上にわたり幅広い世代に愛され続けてきたディズニー・アニメーション映画『アラジン』や、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインしたファッションアイテムが展開されます☆

ディズニー・アニメーション映画『アラジン』をテーマにしたスペシャルコレクション

1992年に公開され30年以上にわたり幅広い世代に愛され続けて来たディズニー・アニメーション映画『アラジン』

ニットトップスは、魔法のランプに閉じ込められていた宇宙最強の魔人「ジーニー」がアップリケ刺繍でキャッチーに表現されています。

アグラバー王国の登場人物勢揃いの貴重なアーカイブアートを使ったフェイクレイヤードロンT。

ディズニープリンセス「ジャスミン」はもちろん、「アラジン」や「ジーニー」「サルタン」「アブー」「ラジャー」「ジャファー」がプリントされています。

バックプリントにもストーリー性を感じさせるデザインのロンTです。

大きな「ジーニー」がプリントされたスウェットもラインナップ。

レトロなデザインに魔法を感じさせるラメ素材のスウェットです。

スタンダードキャラクター

スタンダードキャラクターとして「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が登場。

ニットカーディガンは、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」とお花を全て刺繍で表現したレトロなデザインです。

キャッチーでトレンド感のあるゲームシャツには、ミツマルモチーフが総柄でプリントされています。

ほかにも、どんなスタイル・コーディネートにもフィットする、ワンポイントのミツマルシリコンワッペンとさりげなくミツマルを編み地で表現した衿付きニットトップス

レトロな画風がポイントの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされた総柄のフリルブラウス

ミツマルや”M”の文字がデザインされた、カラフルなジャカードのニットベスト

。「ミッキーマウス」のモチーフや、”MICKEY MOUSE”の文字など、様々な柄を楽しめるジャカードのストール

背中を合わせて見つめ合う「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がかわいい、アーカイブアートをヴィンテージテイストに表現したリメイク風のスウェット

全面に”MINNIE MOUSE”の文字がデザインされたジャカードニットワンピ

1989年に放送されていたアニメシリーズ『チップとデールの大作戦 レスキュー・レンジャーズ』にフォーカスしたスウェットなどがラインナップされます。

アニメーション映画『アラジン』や、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のデザインが展開されたコレクション。

マウジーの「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 AUTUMN COLLECTIONは、2024年9月4日(水)より発売です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2024年秋コレクションは『アラジン』が主役!マウジー「ディズニーシリーズ CREATED byMOUSSY」 appeared first on Dtimes.