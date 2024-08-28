東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（7月）10:30

結果 3.5%

予想 3.4% 前回 3.8%（前年比)

結果 3.8%

予想 N/A 前回 4.1%（トリム平均・前年比）



※要人発言やニュース

【日本】

氷見野日銀副総裁

経済物価見通し実現の確度が高まれば緩和度合いを調整していくというのが基本的な姿勢

金融市場は引き続き不安定な状況にある、極めて高い緊張感をもって注視していく



【中国】

電子商取引大手JDドットコム

9月から2027年8月にかけて最大50億ドル相当の自社株買い計画を発表

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