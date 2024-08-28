【台風10号】JR九州 29日大分県内の運転計画（28日午後1時時点）
台風10号接近に伴い、JR九州は29日（木）の運転計画を発表しました。
大分県内については以下の通りです。
29日大分県内の運行計画（28日午後1時時点）
◆ソニック 博多～大分・佐伯
全列車運休
◆にちりん・にちりんシーガイア 大分～南宮崎・宮崎空港
全列車運休
◆九州横断特急 熊本～大分・別府
全列車運休
◆ゆふ 博多～大分・別府
全列車運休
◆３６ぷらす３ 宮崎～別府
31日は運休
◆ゆふいんの森 博多～由布院
全列車運休
◆あそぼーい！ 熊本～別府
全列車運休
◆日豊本線
〇行橋～宇佐
始発から終日運転見合わせ
〇宇佐～大分
始発から終日運転見合わせ
〇大分～幸崎
始発から終日運転見合わせ
〇佐伯～延岡
始発から終日運転見合わせ
◆日田彦山線
城野～添田
始発から終日運転見合わせ
添田～日田
始発から終日運転見合わせ
◆久大本線
〇久留米～日田
始発から終日運転見合わせ
〇日田～向之原
始発から終日運転見合わせ
〇向之原～大分
始発から終日運転見合わせ
◆豊肥本線
〇宮地～中判田
始発から終日運転見合わせ
〇中判田～大分
始発から終日運転見合わせ
※最新の運行状況はJR九州Webサイトでご確認ください。