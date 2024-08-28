台風10号接近に伴い、JR九州は29日（木）の運転計画を発表しました。

大分県内については以下の通りです。

29日大分県内の運行計画（28日午後1時時点）

◆ソニック 博多～大分・佐伯

全列車運休

◆にちりん・にちりんシーガイア 大分～南宮崎・宮崎空港

全列車運休

◆九州横断特急 熊本～大分・別府

全列車運休

◆ゆふ 博多～大分・別府

全列車運休

◆３６ぷらす３ 宮崎～別府

31日は運休

◆ゆふいんの森 博多～由布院

全列車運休

◆あそぼーい！ 熊本～別府

全列車運休

◆日豊本線

〇行橋～宇佐

始発から終日運転見合わせ

〇宇佐～大分

始発から終日運転見合わせ

〇大分～幸崎

始発から終日運転見合わせ

〇佐伯～延岡

始発から終日運転見合わせ

◆日田彦山線

城野～添田

始発から終日運転見合わせ

添田～日田

始発から終日運転見合わせ

◆久大本線

〇久留米～日田

始発から終日運転見合わせ

〇日田～向之原

始発から終日運転見合わせ

〇向之原～大分

始発から終日運転見合わせ

◆豊肥本線

〇宮地～中判田

始発から終日運転見合わせ

〇中判田～大分

始発から終日運転見合わせ

※最新の運行状況はJR九州Webサイトでご確認ください。