¸µ£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å°ð¾ì°¦¹á¡¡½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë´¶Æ°¡Ö½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¡Ö£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¡×¤Î°ð¾ì°¦¹á¤¬£²£·Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ú£å£ð£ð¡¡£Ä£é£ö£å£ò£Ã£é£ô£ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Õ£Î£É£Ä£Ï£Ì¡¡£²£°£²£´¡¡£Ó£õ£í£í£å£ò¡×¤Ë£Í£Ã¡¢¥²¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö£Õ£Î£É£Ä£Ï£Ì¡×¤È¤Ï¡¢Âç³ØÂÐ¹³¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¥¢¥¤¥É¥ë¥³¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤À¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¡Ö²ÆÌÜºä£´£¶¡×¤¬Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¤Î³èÌö¤ò¸«¼é¤Ã¤¿°ð¾ì¤Ï¡¢¼«¿È¤â¡Ö°µÅÝÅª£Ì£Ï£Ö£Å¡×¡Ö£Ð£é£î£ë¡¡£Ô£å£í£ð£å£ò£á£ô£õ£ò£å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°ð¾ì¤Ï¡Ö£Í£Ã¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï»ä¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤òÉñÂæÂµ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ê¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¡Ë¡¢º²¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¡¢ÌÜ¤«¤é¡¢É½¾ð¤«¤é¡¢¥À¥ó¥¹¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ØÀ¸¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊàÀÄ½ÕÌÏÍÍá¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â½é¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢à¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤Ê¤«á¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¥å¡¼¥È¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£