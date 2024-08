ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、第14期「大阪府育英会USJ奨学金制度(給付型)」の認定式を開催。

夢に向かって頑張る高校生を応援し、大阪や日本の未来を担う人材の育成を推進する奨学金制度に、2024年も高校生15名が認定されました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 第14期「大阪府育英会USJ奨学金制度(給付型)」認定式

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催日:2024年8月21日(水)

開催場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内 レストラン「ロンバーズ・ランディング」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、パーク内のレストラン「ロンバーズ・ランディング」にて、大阪府内の学校に通学する高校2年生15名を招いた第14期「大阪府育英会USJ奨学金制度(給付型)」の認定式を開催。

「大阪府育英会USJ奨学金制度(給付型)」は、合同会社ユー・エス・ジェイが公益財団法人大阪府育英会の協力を得て、非常に強い向学心としっかりとした“将来の夢”を持ちながら、厳しい経済環境にある高校生に対し、夢の実現を支援し、大阪・日本の未来を担う人材の育成を図ることを目的として2011年に創設された奨学金制度です。

認定者に対しては、給付型奨学金として1人100万円が支給されるもので、今回の認定式で奨学生となった高校生を含め、認定者は14年間で累計180名となりました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

8月21日に開催された認定式では、大阪府育英会 中野伸一(なかの・しんいち)理事長より、夢に向かって頑張る高校生の背中を後押しする言葉とともに、奨学生ひとりひとりに認定証が手渡されました。

中野理事長は、

これから社会に出る中で、自らが選択し、決めていく場面が多くなってくると思います。

奨学生であることを誇りに思っていただき、社会の役に立つ人材になれるように応援しています。

と激励の言葉を贈りました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

また、合同会社ユー・エス・ジェイ 社長CEOのJ.L. ボニエ氏からは

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンという楽しい場所で皆さんをお迎えでき、とても嬉しく感じています。

この奨学金制度はコミュニティと共にあるためにも非常に重要なものです。

学業を続けるには大変なことが付き物ではありますが、多くの可能性を秘めた、夢に向かって頑張る皆さんを、心から応援しています。

と応援の言葉がかけられました。

続いて、奨学生を代表した1名が謝辞とともに、

自分の夢は、難病を抱えた子どもたちを助ける、小児科医になることです。

子どもたちの笑顔をつくり、支えになりたいです。

国公立大学進学に向け、奨学金を有効に活用します。

このような機会をいただき、ありがとうございます。

と意気込みを語りました。

式典にはUSJ奨学生のOBやOGの皆さんもお祝いにかけつけ、後輩となる第14期生の高校生たちにエールを送りました。

参加したOBやOGからは、

皆さんを見て初心を忘れずに、自分も頑張ろうと思いました。

受験や大学生活についてなどわからないことも多いかと思いますが、この機会にぜひお話して解消しましょう。

と新たな奨学生を支える言葉が送られました。

式典の最後には、パークを代表して「ウッディー・ウッドペッカー」と「ウィニー・ウッドペッカー」が会場に登場。

奨学生やOB・OGの皆さんから歓声が上がり、手拍子とともに迎えられました。

奨学生の皆さんの笑顔があふれる中、門出を祝うにふさわしい式典となりました。

この制度の運営には、2007年から合同会社ユー・エス・ジェイが主要取引先とともに、より良い地域社会づくりと発展を願い、地元でサポートの必要な方々へのチャリティ支援を目的に開催しているチャリティ・ディナー・ショーの収益金を原資として活用。

今回の運営にも2024年6月8日に開催された「第16回 チャリティ・ディナー・ショー」の収益金およびユニバーサル・スタジオ・ジャパンからのマッチングギフトの一部が活用されています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCSRプロジェクト「LOVE HAS NO LIMIT」について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年4月よりCSRスローガンを「LOVE HAS NO LIMIT」に刷新し、新プロジェクトを推進しています。

すべての人々、地球環境、地域のコミュニティに対する尊重と感謝の思いを「LOVE(愛)」という言葉に込めて、限りない“愛”と超エンターテイニングな“創造力”をもって、パークの中にとどまらず社会全体に未来に向けて前進する“目覚め”を提供し、刺激的なスパイスのような存在になることが、社会的な存在理由(パーパス)だと考えています。

このスローガンのもと、今後もさらなる限界なき挑戦を続け、子どもたちの笑顔があふれる未来を目指しています。

夢に向かって頑張る高校生を応援。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2024年8月21日に開催された第14期「大阪府育英会USJ奨学金制度(給付型)」認定式の紹介でした☆

