タカラトミーより、着せ替え人形「リカちゃん」と、50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がコラボレーションしたグッズが登場!

「ハローキティ」があしらわれたドレスや小物が付いたドールセット「フォトジェニックリカ ハローキティ 50th アニバーサリースタイル」が発売されます☆

タカラトミー「フォトジェニックリカ ハローキティ 50th アニバーサリースタイル」

価格:11,000円(税込)

発売日:2024年11月上旬

予約受付開始:2024年9月30日(月)

内容:人形 ネオリカボディ(ドレス、イヤリング、タイツ、ショーツ着用)・カチューシャ・バッグ・クツ・バルーン・スタンド用台紙×2・スタンド

販売店舗:

【予約対象】タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」、フォトジェニックリカショップ全国約100店舗(オンラインショップ含む・一部予約対象外)

【予約対象外】サンリオオンラインショップ、一部のサンリオショップ・百貨店のサンリオコーナー

2024年に誕生した「フォトジェニックリカ」シリーズは、タカラトミーの人形技術を活かした可動式関節ボディで、自然なポージングができるシリーズです。

肩をすくませたり、座らせたりと、様々なポージングを楽しめます。

今回発売される「フォトジェニックリカ ハローキティ 50th アニバーサリースタイル」は、「ハローキティ」誕生50周年のお祝いを全身で表現し、こだわりを詰め込んだドールセット。

「ハローキティ」やトレードマークでもあるリボンのモチーフがドレスや小物にちりばめられています。

「リカちゃん」のドレスは、どこか懐かしいレトロテイストな「ハローキティ」の総柄ワンピース。

リボンが付いた真っ赤なカーディガンを羽織ったかわいらしいコーディネートです。

小物は「ハローキティ」がプリントされたバルーンや「ハローキティ」をモチーフとしたカチューシャ、タイツ、バッグ、くつなどが付属。

2種類から選べるスタンド用台紙には「ハローキティ」のお顔や50周年ロゴがあしらわれているのもポイントです☆

「ハローキティ」の誕生50周年を全身でお祝いできる、様々なポージングを楽しめる「リカちゃん」のドールセット。

タカラトミーの「フォトジェニックリカ ハローキティ 50th アニバーサリースタイル」は、2024年9月30日(月)よりタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などにて予約受付スタートです☆

