£²¿Í¤Î²¦»ÒÍÍ(¾®ÂíË¾¡õ¹â¿ù¿¿Ãè)¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹õÅç·ëºÚ¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢Å´ÈÄÀÄ½Õ¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ö¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡ÁÎø¤¹¤ë»ä¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×
¹õÅç·ëºÚ¡¢¾®ÂíË¾¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡ÁÎø¤¹¤ë»ä¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×¤¬£×£Ï£×£Ï£×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¡¦¤¤¤¯¤¨¤ß°½¡£ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤¿Àã¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÈÆü¾ï¡¢¤½¤·¤ÆÀã¤âÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥Ã¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÎøÌÏÍÍ¤Ë¡¢¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤À¡£
Åìµþ¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ø°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿½»Í§»å¿¿(¹õÅç)¤Ï¡¢Å¾ÆþÀè¤Î¹â¹»¤Ç´ÜÎÓ¸¹(¾®Âí)¡¢ºù°æÏÂ±û(¹â¿ù)¡¢¹ñ½ÅÀ²²Î(Àî±ÉÍûÆà)¤é¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤¹¤°¤ËÀ²²Î¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢½÷»Ò¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¸¹¤ÈÏÂ±û¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª¤ÈÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÏÂ±û¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸¹¤È¤âÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷»Ò¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÁí¥¹¥«¥ó¤ò¿©¤é¤¦¥Ï¥á¤Ë¡£¼Â¤Ï»å¿¿¤Ï¡¢Åìµþ¤Î³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤³¤½¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤«...¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¿´Í¥¤·¤¤ÏÂ±û¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¹¤â¤Þ¤¿¸ý¤Ï°¤¤¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤ËÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤Ê²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê2¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÏÂ±û¤È°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹µæ¶Ë¤ÎÅ¸³«¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»å¿¿¤Ï´°Á´¤Ë¾¯½÷Ì¡²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¡ª¤À¤¬¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¯¤¨¤ßºîÉÊ¡£¼çÌò¥Ý¥¸¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¶õ²ó¤ê¤òÂ³¤±¤ë»å¿¿¡¢Îø¤Î»å¤âÍí¤Þ¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
"¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë"¤È¤Ï¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Î¼çÌòµé¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤È¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤¾¯½÷¤À¤Ã¤¿»å¿¿¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ø¤È¤ÎÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Î¾ì¹ç¡¢²¦»ÒÍÍ¤¬£²¿Í¡£
ÉÂ¼å¤À¤±¤É¼Â¤Ï¿Ä¤¬¶¯¤¯¡¢¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÀµÅýÇÉ²¦»Ò¤ÎÏÂ±û¤È¡¢ÉÂ¼å¤ÊÏÂ±û¤òÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¼«Éé¤·¡¢ÀµµÁ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤¬¤æ¤¨¤Ë¾¯¡¹¥±¥ó¥«¤ÃÁá¤¤¥Ä¥ó¥Ç¥ì²¦»Ò¤Î¸¹¤À¡£¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦²¦»ÒÍÍ¤ò¡¢¹â¿ù¤È¾®Âí¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀË¤«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Ìå¡¹¤È¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤ë¤¬¡¢·èÃÇ¤·¤¿¤é°ìÄ¾Àþ¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¡¢¹õÅç¤â¤Þ¤¿¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë±é¤¸·ùÌ£¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö¾¯½÷Ì¡²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤òÌÏº÷¤·¡¢¤â¤¬¤¡¢Îø¤äÍ§¾ð¤ò·Ð¤Æ°ì¿ÍÁ°¤Î½÷À¤Ø¤È¡¢ËÜÊª¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¿ËÞ¤Ç¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢Í¥¤·¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºî¤À¡£
Ê¸¡áÀÐÄÍ¤È¤â¤«
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡ÁÎø¤¹¤ë»ä¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§9·î23Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¤¥à
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹