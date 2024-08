アメリカで年130万個を売り上げる“ホットチキンバーガー”が日本初上陸！（東京・秋葉原）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、世界で約150店舗を展開しているアメリカ発の人気ホットチキンブランドが手がけるハンバーガーショップの日本初上陸店「Hangry Joe’s Tokyo」が登場!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

「Hangry Joe’s Tokyo」(東京・秋葉原)

2021年にアメリカ・バージニアで創業した「Hangry Joe‘s Hot Chicken(ハングリ

ィ ジョーズホットチキン)」。アメリカでは1店舗あたり最高210万円/日、2023年には年間130万個を売り上げるほど人気で、現在ドバイや韓国を含め世界で約100店舗を展開しています。そんな同ブランドが、2024年8月8日(木)、秋葉原に日本1号店となる「Hangry Joe’s Tokyo」をオープンさせました。

「ハングリィシグネチャーバーガー」レギュラー 写真:お店から

名物は、現在アメリカでブームの「ナッシュビル・ホットチキン」を独自にアレンジしてバンズでサンドした「ハングリィシグネチャーバーガー」スモール /1,190円、レギュラー/1,490円、アメリカンサイズ/1,790円。フライドチキンは、特製のハングリィマリネードソースで3日間熟成した国産の鶏むね肉を使用。オーダーが入ったらオリジナルの揚げ粉をまぶして、180℃の油でカラリと揚げています。

「ハングリィテリヤキバーガー」レギュラー 写真:お店から

フライドチキンは、アメリカンスパイスを加えた120℃の特製ラー油にサッとくぐらせてうまみを絡ませるのがナッシュビル流。さらにハングリィジョーズでは、特製スパイス&バターとニンニクの風味が利いた特製のハングリィソースをかけてバンズでサンドしています。鶏むね肉はレギュラーで150グラム、アメリカンサイズだと200グラムもの大ボリューム。しっとりやわらかくて甘いオリジナルバンズとシャキシャキのコールスローが、スパイシーでコクのあるフライドチキンと相性抜群です。

「ハングリィチキンラップ」 写真:お店から

このほかたっぷりのコールスローに加え、シャキシャキのレタスをトルティーヤで包んだアメリカで人気の「ハングリィチキンラップ」1,190円や、日本限定の「ハングリィテリヤキバーガー」スモール/1,190円、レギュラー/1,490円、アメリカンサイズ/1,790円などもラインアップしています。オールデイダイニングをコンセプトにしており、ハンバーガー以外のチキンオーバーライスやクラフトコーラなどフードやドリンクも充実。

フリーフロー付きディナーコース 写真:お店から

カフェ営業ではスイーツを、ディナー営業ではバーボンを使ったハイボールなどを味わえるほか、フリーフロー付きのディナーコースも楽しめます。

※価格はすべて税込、ランチタイムのバーガーメニューはドリンク付

<店舗情報>◆Hangry Joe's Tokyo住所 : 東京都千代田区神田須田町2-3-12 12KANDA 1FTEL : 03-6260-9655

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

