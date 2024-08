セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ Mぬいぐるみ ピュアキラVer. “ハム&レックス”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ Mぬいぐるみ ピュアキラVer. “ハム&レックス”

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約14×13×23cm

種類:全2種(レックス、ハム)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『トイ・ストーリー』に登場する「ハム」と「レックス」

おもちゃたちのユニークな姿を描いた「トイ・ストーリー」シリーズで活躍する、楽しいキャラクターたちです。

そんな「ハム」と「レックス」を、小首をかしげたかわいいポーズでぬいぐるみ化。

光の当たり方でキラキラして見える、ツヤのある生地が使用されています。

ほんのり赤くなったほっぺもかわいいプライズです☆

レックス

グリーンのボディが特徴的な、ティラノサウルスのおもちゃ「レックス」

小首をかしげたポーズと、赤くなったほっぺもポイントです☆

ハム

かわいらしい姿とユニークな性格をした、ブタの貯金箱「ハム」

キラキラ感のある素材でできているところも、愛らしさを引き立たせています☆

ツヤのある生地でできた、お座りポーズの「ハム」と「レックス」

セガプライズの『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ Mぬいぐるみ ピュアキラVer. “ハム&レックス”は、2024年8月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

