サンドイッチチェーン「サブウェイ」で人気のタルタルソースにスモークの香りを加え、秋らしくアレンジした「燻タル」シリーズが登場!

サブウェイらしい野菜のシャキシャキ感を残しつつ、燻製の芳醇な香りと濃厚なタルタルソースの味わいが秋にぴったりのメニューです☆

サブウェイ「燻タル」シリーズ

発売日:2024年9月11日(水) 〜なくなり次第終了

サブウェイの季節限定メニューとして、人気のタルタルソースを秋らしくアレンジした「燻タル」シリーズが登場!

燻製風味タルタルソースは、クセのない燻香で食べやすいヒッコリーチップを使用し、よりスモーク感を際立たせるため、隠し味にしょうゆが加えられています。

サブウェイらしい野菜のシャキシャキ感を残しつつ、燻製の芳醇な香りと濃厚なタルタルソースの味わいが秋にぴったりのシリーズです☆

燻タルBLT

価格:590円(税込)

素材同士の相性を存分に楽しめる「燻タルBLT」

スモークの香りを加えた燻製風味タルタルソースにベーコンの香りが加わり、よりスモーキーな味わいになったサンドイッチです。

燻タルえび

価格:590円(税込)

ぷりぷり食感なえびとシャキシャキ食感な野菜を使った「燻タルえび」

たっぷりの具材を芳醇な香りの燻製風味タルタルソースで味わう逸品です。

燻タルてり焼き

価格:630円(税込)

燻製風味タルタルソースにてり焼きソースが加わった「燻タルてり焼き」

よりパンチの強い味わいを楽しめる濃厚なメニューです。

お月見アイス ~とろ〜りさつまいもソース~

価格:270円(税込)

まるいバニラアイスと黄色いさつまいもソースで月を表現した「お月見アイス ~とろ〜りさつまいもソース~」

ソースのかかり具合で月の満ち欠けを思わせる月見スイーツです。

トーストしたブレッドでアイスをサンドしているため、温かいパンと冷たいアイスの相性を楽しめます。

燻製の芳醇な香りと濃厚なタルタルソースを使ったサンドイッチと共に、月を表現したスイーツもラインナップ。

サブウェイの「燻タル」シリーズは、2024年9月11日(水)より発売です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post タルタルソースにスモークの香りを加えた秋サンド!サブウェイ「燻タル」シリーズ appeared first on Dtimes.