バーガーキングに、ジューシーな本格ゴールデンパインを贅沢に使った「パインツキミバーガー」シリーズが期間限定で登場!

さらに、甘酸っぱいパイナップルをサクサクのパイ生地で包んだ「パイナップルパイ」も同時発売されます☆

バーガーキング「パインツキミバーガー」シリーズ

発売日:2024年8月30日(金)

販売店舗:全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売されません

バーガーキングに、2023年に発売され好評を博した、甘みと酸味のあるパイナップルが食欲をそそる「パインツキミバーガー」が進化して登場!

ジューシーな本格ゴールデンパインを贅沢に使ったバーガーが、さらに大きなサイズになって販売されます。

同時に、甘酸っぱいパイナップルとサクサクのパイ生地が相性抜群な「パイナップルパイ」もラインナップ☆

パインツキミバーガー 大

価格:単品990円・セット1,290円(税込)

直火焼きの100%ビーフパティに甘みが強いゴールデンパインを2枚、スモーキーなベーコンを4枚、フレッシュなレタスを重ねた「パインツキミバーガー 大」

クリーミーなマヨネーズとケチャップで仕上げた、ビーフとパイナップルが相性抜群のバーガーです。

甘みが強いゴールデンパインを使用することで、よりパイナップルのみずみずしさやジューシー感、フルーティーな甘みを楽しめる、直径約13センチの大サイズで販売されます。

パインツキミバーガー 小

価格:単品540円・セット840円(税込)

ジューシーな本格ゴールデンパインを贅沢に使った、小さいサイズのパインツキミバーガー。

直火焼きの100%ビーフパティと、ジューシーでフルーティーなパインのコンビネーションが楽しめます。

チポトレ・パインツキミバーガー 大

価格:単品990円・セット1,290円(税込)

クリーミーなマヨネーズと熟成された旨さと辛さが特長の特製「チポトレソース」を使ったバーガー。

ビーフパティにゴールデンパインを2枚、ベーコンを4枚、レタスを重ねています。

パイナップルと本格ソースが相性抜群の一品です。

※チポトレソースには辛味成分が含まれています

チポトレ・パインツキミバーガー 小

価格:単品540円・セット840円(税込)

熟成された旨さと辛さがたまらない特製「チポトレソース」を使った、小さいサイズのチポトレ・パインツキミバーガー。

パインと特製ソースのコンビネーションが、食べやすいお手頃サイズで楽しめます。

※チポトレソースには辛味成分が含まれています

パイナップルパイ

価格:240円(税込)

甘酸っぱいパイナップルとサクサクのパイ生地が相性抜群な、爽やかなおいしさを楽しめる「パイナップルパイ」

ダイス状のパイナップルの果肉が入ったパイナップルフィリングが使われています。

パイン好きにはたまらないデザートメニューです。

味とサイズが選べる、ゴールデンパインを使ったバーガーシリーズ。

バーガーキングの「パインツキミバーガー」シリーズは、2024年8月30日(金)より発売です☆

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

