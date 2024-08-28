¡Ö¤´¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ìò¤ËÎ©¤ÄÊõÊª¤À¡×¡È¤´¤ß²°Éß¡Éµï½»¼Ô¤Î7³ä¤Ï·ò¹¯ÌÌ¤«·ÐºÑÌÌ¤Ç²ÝÂê¡¡Å±µî¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏºÆÈ¯¤Î¶²¤ì¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬½éÄ´ºº
¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÁíÌ³¾Ê¤¬½éÄ´ºº
²È¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤À¤¹¡Ö¤´¤ß¡×¤Î»³¡£¤¦¤º¹â¤¯ÀÑ¤ß¤¢¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤´¤ß¡×¤«¤é¤Ï¡¢¤Ò¤É¤¤½¤¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¡¢¥Í¥º¥ß¤ä³²Ãî¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ÐºÒ¤Î¶²¤ì¤â¹â¤¯¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê½»Âð¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾Î¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×¤À¡£
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç»öÂÖ²þÁ±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µï½»¼Ô¤¬¡Ö¤´¤ß¡×¤ÎÇÓ½Ð¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤ä¡¢°ìÅÙ¡Ö¤´¤ß¡×¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤âºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁíÌ³¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Á´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï¡¢2018Ç¯ÅÙ¤«¤é2022Ç¯ÅÙ¤ÎÎß·×¤Ç5224·ï¡Ê2023Ç¯3·î¡¦´Ä¶¾ÊÄ´ºº¡Ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Ïº£²ó¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë30»Ô¶è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë181»öÎã¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
²ò·è¤òÁË¤à¡Ö¤´¤ß¡×¤ÎÄêµÁ¤ÎÛ£Ëæ¤µ
¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿Æñ¤·¤µ¤È¤·¤ÆºÇ½é¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¤´¤ß¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¤´¤ß¡×¤È¤Ï¡ÖÀ¸³è¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÉÔÍ×¤ÊÊª¡×¤ä¡Ö»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¡×¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¤´¤ß¡×¤È¤·¤Æ°·¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ì¤²ò¾Ã»öÎã¤ÎÌó3³ä¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¤´¤ß¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡ÖÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢Å±µî¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤³¤ì¤Ï¹ñ¤Ë¤è¤ë¡ÖÄêµÁ¤ÎÛ£Ëæ¤µ¡×¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ä¶¾Ê¤ÎÇÑ´þÊª½èÍýË¡¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê´ð½à¡×¤È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ö¡Êª¤ÎÀ¾õ¡¢¢ÇÓ½Ð¤Î¾õ¶·¡¢£ÄÌ¾ï¤Î¼è°·¤¤·ÁÂÖ¡¢¤¼è°ú²ÁÃÍ¤ÎÍÌµ¡¢¥ÀêÍ¼Ô¤Î°Õ»×Åù¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤ÆÈ½ÃÇ¡×
¤«¤Ê¤êÛ£Ëæ¤Ê´ð½à¤À¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¡ÖÀêÍ¼Ô¤Î°Õ»×¡×¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£
¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡Ö¸½¹Ô¤Î¹ñ¤Î»Ø¿Ë¡¦ÄÌÃÎ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤Ï¡¢ÇÑ´þÊª½èÍýË¡¾å¤Î¡ØÇÑ´þÊª¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬º¤Æñ¡×¡ÖÊª¤ÎÎô²½¾õ¶·¤äµï½»¼Ô¤¬Å¬Àµ¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µï½»¼Ô¤¬µñÈÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î²ò·èË¡¤Ï¡©
¡Ö¤´¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¼çÄ¥¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¼ê½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÁíÌ³¾Ê¤Ïº£²ó¡Öµï½»¼Ô¤Î°Õ»×¤ÏÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·èÄêÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢´Ä¶¾Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÇÑ´þÊª½èÍýË¡¾å¤ÎÇÑ´þÊª¤Î³ºÅöÀÈ½ÃÇ¤Ë»ñ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¡×¤ò¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡ÖÇÑ´þÊª½èÍýË¡¡×°Ê³°¤ÎË¡Îá¤ò»È¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤¿»öÎã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤´¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëµï½»¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸ø±Ä½»ÂðË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÌÀÅÏ¤·¤òÀÁµá¤·¤¿·ë²Ì¡¢Âàµî¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ä¡ÖÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥ÙÅ±µî¤ò²ÐºÒÍ½ËÉ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾ÃËÉÃ´Åö¤¬½õ¸À¤·¡¢Å±µî¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Êó¹ð¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ä¾ÃËÉÄ£¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤âÉ¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×µï½»¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤È¤Ï
¤¿¤À¡¢ÇÑ´þÊª¤ÎÄêµÁ¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤ê¡¢¾ÊÄ£Ï¢·È¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×ÌäÂê¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤µ¤é¤Ëº¬¿¼¤¤¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤¬¡¢¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×µï½»¼Ô¤Î·ò¹¯ÌÌ¤ä·ÐºÑÅª¤Ê¾õ¶·¤À¡£
Ä´ºº¤·¤¿¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×¤Î¤¦¤Á¡¢µï½»¼Ô¤¬·ò¹¯ÌÌ¤«·ÐºÑÌÌ¤Ç²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤Ï7³ä¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×¤Î6³ä¤¬Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¡£¤Þ¤¿¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×µï½»¼Ô¤Î3³ä¤¬À¸³èÊÝ¸î¤Î¼õµë¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
Í×²ð¸î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤äÀº¿À¼À´µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸³èº¤µç¤ÇÅ±µîÈñÍÑ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤´¤ß¤¬ÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¾Ý¤À¤±¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢µï½»¼Ô¤Î¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðº¬ËÜ²ò·è¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢°ìÅÙÅ±µî¤·¤Æ¤âºÆÈ¯¤Î¶²¤ì¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×¾õÂÖ¤Î¤¦¤Á¡¢11.8¡ó¤Ï¡ÖÂÏÀÑ¤¬ºÆÈ¯¡×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢19.3¡ó¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÖºÆÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤À¤Ã¤¿¡£
µÕ¤Ë¡Ö¤´¤ß²°Éß¤¬²ò¾Ã¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿»öÎã¤Î7³ä¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤ëµï½»²ð¸î¤ä¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î¸«²ó¤ê¤Ê¤ÉÊ¡»ãÅª»Ù±ç¤Î·ÑÂ³¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ê¤É´Ø·¸µ¡´Ø¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÊ¡»ãÅª»Ù±ç¤ä·ÐºÑÅª»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤´¤ß²°Éß¤ò²ò¾Ã¤·¤¿»öÎã¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²óÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡Ö¤´¤ß²°Éß¤ÏÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦Í£°ì¤Î·èÄêÅª¤ÊÂÐºö¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê£¹çÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥¤Î½Ä³ä¤ê¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£´Ø·¸¾ÊÄ£¤ÇÏ¢·È¤·¡¢´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
º£²ó¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡Ö´ØÏ¢¤¹¤ëË¡Îá¤Î²ò¼á¤ä¡¢¹ñ¤Î»Ù±çÊýºö¡¢Â¾¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤ª¤±¤ë¼èÁÈ»öÎãÅù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Ê£»¨¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×ÌäÂê¡£
¡ÖÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¤Ë¡¢¤É¤¦º¬ËÜ²ò·è¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ç½Ä³ä¤ê¤òÇÓ½ü¤·¤¿Ï¢·È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÐºÑÉô¡Ë