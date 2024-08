リヴァプール、GKママルダシュヴィリの獲得で合意！　移籍金は総額約56億円…来夏に加入へ

リヴァプールは27日、バレンシアからジョージア代表GKギオルギ・ママルダシュヴィリの獲得で合意に達したことを発表した。なお、正式加入は2025−26シーズン開幕前となる。今夏のEURO2024でも躍動したジョージア代表守護神が、アルネ・スロット監督体制最初の獲得選手として『アンフィールド』へやって来ることとなった。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金は3000万ユーロ(約48億円)の固定費に500万ユーロ(約8億円)の追加料金を加えた額になるとのこと。既に開幕している今シーズンは、レンタルという形でバレンシアに残留する。

We have reached an agreement for the transfer of Giorgi Mamardashvili, subject to a work permit and international clearance - with the Valencia goalkeeper set to move to Anfield ahead of the 2025-26 season 🙌🔴