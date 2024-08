RIIZEが、全国9都市15公演の日本ツアー<2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' JAPAN HALL TOUR>を開催した。8月25日から27日まで行われた愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール ファイナル公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。9月5日にThe 1st Japan Single「Lucky」で日本デビューを果たすRIIZEらは、ツアー初日の7月末より約1ヶ月間、日本に滞在した。ツアーでのステージはもちろん、<SUMMER SONIC 2024>など夏フェスやイベントへの参加、『CDTVライブ!ライブ!』『ミュージックステーション』『Venue101』といった音楽番組にも出演し、日本での精力的な活動を展開してきた。ある意味、その集大成とも言えるツアー最終公演は、短い期間ではあったが、多くのBRIIZE(ファンの愛称)たちと出会い、日本の文化に触れた彼らの日々の充実ぶりも伺える内容となっていた。

