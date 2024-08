aikoの16枚目となるニューアルバム『残心残暑』がリリースされた。アルバムリリースを受けてオフィシャルサイトでは、ライター・もりひでゆきによるオフィシャルインタビューが公開された。インタビューの中では、今作のアルバムについて「こんなこと自分で言うと気持ち悪いけど(笑)……どこか趣きのあるアルバムを作れたかなと思えたし、ちゃんと年齢を重ねてこれたんだなって強く感じました。そう思えたのは今回のアルバムが初めてかもしれないです」と語っている。オフィシャルインタビューでは、アルバム収録曲の制作秘話なども深掘りされている。

『残心残暑』

2024年8月28日(水)発売

予約:https://aiko.lnk.to/16thalbum_CD





初回仕様限定盤B[CD+LIVE DVD](PCCA-15033/税込6,050円)





収録内容

[CD]

01. blue

02. skirt

03. 相思相愛

04. 好きにさせて

05. 鮮やかな街

06. ガラクタ

07. いつ逢えたら

08. blow

09. 願い事日記

10. 星の降る日に

11. アンコール

12. よるのうみ

13. 赤い手で



[Blu-ray/DVD]

aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」

セットリスト

01. 飛行機

02. 青空

03. 荒れた唇は恋を失くす

04. アップルパイ

05. 恋のスーパーボール

06. 名のないハート

07. 明日もいつも通りに

08. ばいばーーい

09. 宇宙で息をして

10. もっと

11. 58cm

12. えりあし

13. アタック!24メドレー

14. 星の降る日に

15. キラキラ

16. ねがう夜

17. のぼせ

18. ジェット

19. ストロー



特典映像: Love Like Pop vol.24 behind the scenes

副音声:aiko Commentary

<フリーライブ「Love Like Aloha vol.7」>

日時:2024年8月30日(金)16:00開場/18:00開演

会場:サザンビーチちがさき

特設サイト:https://www.aiko.com/lla_2024/



【早期予約特典】「Love Like Aloha vol.7」、16thアルバム「残心残暑」予約購入者限定抽選申込み

シリアルナンバー配布対象期間:

実店舗:2024年7月9日(火)開店時〜2024年7月31日(水)閉店時まで

※2024年7月9日(火)より前に実店舗でご予約購入の場合の応募券のお渡し方法につきましては、各店舗へお問い合わせください。

受付期間:2024年7月1日(月)〜2024年7月31日(水)23:59

抽選結果確認:2024年8月8日(木)18:00

<aiko Live Tour「Live Like Rock vol.10」>

2024年

10月3日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

10月4日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

10月11日(金) 【香川】festhalle 18:00/19:00

10月12日(土) 【香川】festhalle 16:30/17:30

10月25日(金) 【愛知】Zepp Nagoya 17:30/18:30

10月26日(土) 【愛知】Zepp Nagoya 16:30/17:30

11月6日(水) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00

11月7日(木) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00

11月22日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

11月23日(土) 【大阪】Zeep Osaka Bayside 16:30/17:30

12月4日(水) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

12月5日(木) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

12月11日(水) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

12月12日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00



2025年

1月12日(日) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月13日(月・祝) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月17日(金) 【北海道】Zepp Sapporo 18:00/19:00

1月18日(土) 【北海道】Zepp Sapporo 16:30/17:30

1月24日(金) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

1月25日(土) 【福岡】Zepp Fukuoka 16:30/17:30

2月7日(金) 【新潟】NIIGATA LOTS 18:00/19:00

2月8日(土) 【新潟】NIIGATA LOTS 16:30/17:30

2月14日(金) 【愛知】Zeep Nagoya 17:30/18:30

2月15日(土) 【愛知】Zeep Nagoya 16:30/17:30

2月21日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

2月22日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30

2月28日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月1日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月14日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月15日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月28日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

3月29日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30



チケット スタンディング(整理番号アリ) / 2F指定席 / (一部会場 2F立ち見あり)

7,500円(税込)

ニューアルバム『残心残暑』に収録される「skirt」のMVが、本日8月28日21時にYouTubeプレミア公開されることが決定した。今作のMVは、刹那的な夏の瞬間を切り取った、美しく、激しく、ヒリッとするようなさまざまなシーンが楽曲のリズムに合わせて心地よく刻まれる作品となっているそうだ。そして、同曲「skirt」が2025年放送のTVアニメ「アポカリプスホテル」オープニング主題歌に決定。本作はサイバーエージェント×CygamesPicturesでの共同企画で、キャラクター原案は「ねこめ〜わくシリーズ」「てけてけマイハート」「がーでん姉妹」など、斬新なタッチによる数々の少女SFマンガでファンを魅了し続ける竹本泉、シリーズ構成は、「ゾンビランドサガ」「NINJA KAMUI」など、数々の人気作を手がける村越繁が担当する。オープニング主題歌「skirt」を使用したティザー映像も公開中。また、ニューアルバム『残心残暑』の12インチアナログ盤が12月25日に発売することが決定した。8月28日正午より予約受付も開始している。180g重量盤となり、生産限定盤となる。さらに、カラオケDAMにて、aikoのLIVEカラオケが5曲追加配信されることが決定した。過去の<Love Like Pop>と<Love Like Aloha>から厳選されたライブ映像が8月28日より配信される。曲は「カブトムシ」「桜の時」「milk」「アンドロメダ」「シアワセ」の5曲が配信予定だ。ぜひ8月30日に開催される6年ぶりの野外フリーライブ<Love Like Aloha vol.7>の予習も兼ねてこの機会にライブカラオケを楽しんでほしい。