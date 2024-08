大塚 愛が、自身初となる『THE FIRST TAKE』での一発撮りパフォーマンスのライブ音源を配信した。今年7月にグランドピアノの弾き語りで歌唱した「プラネタリウム」は420万回以上再生されピアノの入りがセンスすごい、聴く側もその世界に引き込まれていく」「こんなドラマチックに歌えるなんて、すごい。胸に来る。」といったコメントが数多く寄せられていた。大人の雰囲気を漂わせる、ジャズを基調にリアレンジした「さくらんぼーカクテルー」も「当時はさくらんぼのような甘酸っぱい恋に憧れて、今はとても素敵な歳の重ね方をされている大塚愛さんが憧れの存在です。出演してくれてありがとう。」「こんなにも色っぽい"もういっかい!"初めて聞いた」といった声が。

配信情報



「プラネタリウム - From THE FIRST TAKE」https://avex.lnk.to/planetarium_thefirsttake「さくらんぼーカクテルー - From THE FIRST TAKE」https://avex.lnk.to/sakuranbo_cocktail_thefirsttake