シンガーソングライターの山本彩が本日8月28日、AKB48時代にセンターを務めた楽曲「365日の紙飛行機」のライブ音源を配信リリースした。

◆山本彩 画像

山本彩は5月から6月、ソロアーティストとなって初のアジアツアーを3都市4公演の規模で開催した。そこで披露したのがAKB48でセンターを務め、NHK連続テレビ小説の主題歌として書き下ろされた楽曲「365日の紙飛行機」だ。代表曲とも言える楽曲は、本人の思い入れも強いとのこと。グループともセルフカバーとも異なるライブ音源のリリースとなる。

また山本彩は11月、東名阪対バンツアー＜Zepp TOUR「Synergy」＞を開催する。同対バンツアーは、11月19日の東京・Zepp Hanedaに阿部真央、11月27日のZepp NagoyaにACIDMAN、11月29日のZepp NambaにSCANDALを迎えて行われるもの。＜SYnergy＞と題したツアーは、9月のアコースティックライブとはまた違う、新たな山本彩の魅力を体感できる公演になるとのことだ。

■デジタルシングル「365日の紙飛行機(LIVE in Taipei)」

2024年8月28日(水)配信
配信リンク：https://SayakaYamamoto.lnk.to/365NichiNoKamihikouki


■アコースティックライブツアー＜Sayaka Yamamoto Acoustic Tour 2024 「Organic」 supported by niko and ...＞

09月04日(水)　札幌・cube garden
open18:30 / start19:00
09月06日(金)　仙台・Rensa
open18:30 / start19:00
09月11日(水)　福岡・DRUM LOGOS
open18:30 / start19:00
09月12日(木)　広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
open18:15 / start19:00
09月19日(木)　東京・ヒューリックホール東京
open18:00 / start19:00
09月25日(水)　香川・festhalle
open18:30 / start19:00
09月26日(木)　名古屋・BOTTOM LINE
open18:30 / start19:00
10月04日(金)　大阪 なんばHatch
open18:00 / start19:00


■＜山本彩 × ライブナタリー Zepp TOUR「Synergy」＞

11月19日(火)　東京・Zepp Haneda
open18:00 / start19:00
w/ 阿部真央
11月27日(水)　愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
w/ ACIDMAN
11月29日(金)　大阪・Zepp Namba
open18:00 / start19:00
w/ SCANDAL


関連リンク

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