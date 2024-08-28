山本彩、「365日の紙飛行機」ライブ音源配信＋東名阪対バンツアーに阿部真央、ACIDMAN、SCANDAL
シンガーソングライターの山本彩が本日8月28日、AKB48時代にセンターを務めた楽曲「365日の紙飛行機」のライブ音源を配信リリースした。
◆山本彩 画像
山本彩は5月から6月、ソロアーティストとなって初のアジアツアーを3都市4公演の規模で開催した。そこで披露したのがAKB48でセンターを務め、NHK連続テレビ小説の主題歌として書き下ろされた楽曲「365日の紙飛行機」だ。代表曲とも言える楽曲は、本人の思い入れも強いとのこと。グループともセルフカバーとも異なるライブ音源のリリースとなる。
■デジタルシングル「365日の紙飛行機(LIVE in Taipei)」
配信リンク：https://SayakaYamamoto.lnk.to/365NichiNoKamihikouki
■アコースティックライブツアー＜Sayaka Yamamoto Acoustic Tour 2024 「Organic」 supported by niko and ...＞
open18:30 / start19:00
09月06日(金) 仙台・Rensa
open18:30 / start19:00
09月11日(水) 福岡・DRUM LOGOS
open18:30 / start19:00
09月12日(木) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
open18:15 / start19:00
09月19日(木) 東京・ヒューリックホール東京
open18:00 / start19:00
09月25日(水) 香川・festhalle
open18:30 / start19:00
09月26日(木) 名古屋・BOTTOM LINE
open18:30 / start19:00
10月04日(金) 大阪 なんばHatch
open18:00 / start19:00
■＜山本彩 × ライブナタリー Zepp TOUR「Synergy」＞
open18:00 / start19:00
w/ 阿部真央
11月27日(水) 愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
w/ ACIDMAN
11月29日(金) 大阪・Zepp Namba
open18:00 / start19:00
w/ SCANDAL
関連リンク
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