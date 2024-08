フレッシュネスバーガーが展開する”世界のグルメバーガー”第4弾として「イタリア」をテーマにした秋の定番「マッシュルームチーズバーガー」が登場!

「レッドチェダーチーズ×ポルチーニクリーム」と「モッツァレラチーズ×アンチョビトマト」のほか、サイドメニューとして「バジルポテト」が販売されます☆

フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガー/バジルポテト」

販売期間:2024年9月4日(水)〜10月15日(火)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に、フレッシュネス秋定番の「マッシュルームチーズバーガー」が2024年も登場!

フレッシュネスバーガーでは、「世界のグルメを大人の本格バーガーに」を年間テーマに、期間限定バーガーが販売されています。

2024年9月4日からの第4弾は、食欲の秋にぴったりな”イタリア”フェアです。

イタリアフェアに合わせて、定番メニューの「マッシュルームチーズバーガー レッドチェダーチーズ×ポルチーニクリーム」に加え、新メニューとして「マッシュルームチーズバーガー モッツァレラチーズ×アンチョビトマト」がラインナップされます。

定番メニューのポルチーニクリームがイタリアカラーで言う白であるならば、新メニューはアンチョビトマトで赤色。

さらにサイドメニューとして新登場する、爽やかな香りが口いっぱいに広がる「バジルポテト」の緑も合わせて、イタリアの国旗のカラーになっています☆

マッシュルームチーズバーガー レッドチェダーチーズ×ポルチーニクリーム

価格:840円(税込)

プレミアムビーフパティとマッシュルームの味わいが口いっぱいに広がる「マッシュルームチーズバーガー レッドチェダーチーズ×ポルチーニクリーム」

レギュラーパティの2倍以上のボリュームを誇る肉汁あふれるジューシーなプレミアムビーフパティが使用されています。

パティの上に香りと歯応えが同時に味わえるように軽く表面を焼いた、ゴロッと1/4カットの生マッシュルームを加え、ポルチーニクリームソースをかけた、いわば「秋を五感で食す」豪快ハンバーガー。

その食べ応えで、フレッシュネスバーガー秋定番メニューとして、2018年より7回目の登場となります☆

こだわりポイント1:完璧な炒め時間「30秒」

日本では9〜12月に旬と言われる「国産生マッシュルーム」を、素材本来の旨味や香りを大切にするため、1/4サイズに大きくカット。

スライスでは味わえない「ゴロッ」とした食べ応えのある食感を楽しめます。

マッシュルームの味を最大限に引き出したのは、「30秒」の焼き時間。

この焼き時間により、うまみや香りを引き出すだけではなく、焼き縮みせず歯応えやジューシーさも叶えています。

こだわりポイント2:芳醇なポルチーニクリームソース

トリュフ、松茸と並ぶ世界三大きのこと呼ばれるポルチーニは、ナッツの様な濃厚な香りと強い旨味が特長です。

クリーミーなポルチーニソースは肉のおいしさを引き立てます。

こだわりポイント3:とろけるレッドチェダーチーズ

多くの人から好まれる、食べやすさが魅力のレッドチェダーチーズ。

風味を壊さない様に鉄板で温め、熱々のパティにのせることで、とろける濃厚な食感を演出してくれます。

マッシュルームチーズバーガー モッツァレラチーズ×アンチョビトマト

価格:840円(税込)

マッシュルームチーズバーガー2024年の新味として登場する、イタリアフェアに合わせた「マッシュルームチーズバーガー モッツァレラチーズ×アンチョビトマト」

表面をサッと焼き、香りと旨味を引き出したゴロッと1/4カットのマッシュルームに、ミルキーなモッツァレラチーズ、独特の風味と塩味が癖になるアンチョビフィレ、ガーリックの効いたトマトソースを加えています。

アンチョビフィレはパティを焼いている上にのせて温めることで、香りを引き立たせているのもポイントです。

バジルポテト

価格:390円(税込)

(レギュラーセット・プレミアムセットに+50円で選択可能)

爽やかな香りが口いっぱいに広がる、緑に見立てたバジルポテトも新登場。

皮付きプライドポテトは外はサクッ、中はホクホクな味わいの「北海こがね」が使用されています。

ガーリックが効いた、爽やかな香りが広がるバジルシーズニングは、食欲をそそり、やみつきになる一品です。

マッシュルームチーズバーガーと合わせるとさらにイタリアを感じられます。

秋の定番マッシュルームチーズバーガーに、イタリアンな新メニューが登場。

フレッシュネスバーガーにて2024年9月4日より販売される「マッシュルームチーズバーガー」2種と「バジルポテト」の紹介でした☆

