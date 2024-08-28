“逃がし屋”VS裏社会の逃走アクション「Runaway Darling-にげろダーリン-」がジャンプ＋で新連載スタート！
【Runaway Darling-にげろダーリン-】
8月28日 連載開始
8月28日 連載開始
集英社は、同社のコミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にてマンガ「Runaway Darling-にげろダーリン-」を8月28日より連載開始した。
本作は、女好きの“逃がし屋”ダーリンが裏社会で活躍する、逃走アクション劇を描いたマンガ。作者はヤヅ氏。なお、本作は毎週水曜更新予定となる。
次回は9月4日更新予定。【第1話】
「Runaway Darling-にげろダーリン-」のページあらすじ
飄々として明るく女好きのダーリンは軟派な優男。だが、裏社会の住人達は知っている、怖れている、危ぶんでいる――ダーリンが現れたその瞬間に運命が急速に動き出すことを……！ 裏社会随一の【逃がし屋】が魅せる華麗なる逃走アクション劇！
＼＼ / ／／- 少年ジャンプ＋ (@shonenjump_plus) August 27, 2024
新連載開始！
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希代のストーリーテラーが送る
【逃がし屋】×裏社会アクション！！
『Runaway Darling-にげろダーリン-』
Act.001配信――#にげろダーリン#RunawayDaring#ジャンププラス https://t.co/ZWHVTwWLTB pic.twitter.com/aQ61IzA9py
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