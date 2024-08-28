【Runaway Darling-にげろダーリン-】8月28日 連載開始

集英社は、同社のコミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にてマンガ「Runaway Darling-にげろダーリン-」を8月28日より連載開始した。

本作は、女好きの“逃がし屋”ダーリンが裏社会で活躍する、逃走アクション劇を描いたマンガ。作者はヤヅ氏。なお、本作は毎週水曜更新予定となる。

次回は9月4日更新予定。

【第1話】

「Runaway Darling-にげろダーリン-」のページ

あらすじ

飄々として明るく女好きのダーリンは軟派な優男。だが、裏社会の住人達は知っている、怖れている、危ぶんでいる――ダーリンが現れたその瞬間に運命が急速に動き出すことを……！ 裏社会随一の【逃がし屋】が魅せる華麗なる逃走アクション劇！

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